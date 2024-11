(Bild: Lennart Speer)

Am 17. Dezember 2024 wird die Kieler Wunderino Arena zum Schauplatz für eines der heißesten Musikevents des Jahres: DEICHKIND kommen mit ihrer „Kids In Meinem Alter“-Tour in die Stadt. Sichere dir jetzt die letzten verfügbaren Tickets und erlebe ein unvergessliches Spektakel!

Anzeige

Ein Comeback der Extraklasse

Nach der pandemiebedingten Pause kehren DEICHKIND mit ihrer ersten großen Hallentour seit 2020 zurück. Die „Kids In Meinem Alter“-Tour 2024 verspricht nicht nur musikalisch ein Feuerwerk, sondern auch eine Show, die alle Sinne anspricht. Mit ihrem neuen Song „Kids In Meinem Alter, Teil 2“ haben sie einen Ohrwurm im Gepäck, der bereits als heimlicher Hit der letzten Platte gefeiert wurde.

Ein Meisterwerk aus Beats und Performance

Der neue Song, der am 25. Oktober erscheint, ist mehr als nur ein Track – es ist ein Erlebnis. Der Text und die Beats sind so mitreißend, dass man sich der Magie kaum entziehen kann. DEICHKIND sind bekannt für ihre cleveren Texte und die einzigartige Performance, und auch diesmal übertreffen sie sich selbst. Kryptik Joe und Co. schaffen es, Themen des Lebens in einen faszinierenden Silben-Salat zu verwandeln, der zum Nachdenken anregt und gleichzeitig zum Tanzen einlädt.

Ein Termin, den du nicht verpassen darfst

DEICHKIND sind für ihre spektakulären Live-Auftritte bekannt, und die Kieler Wunderino Arena bietet die perfekte Bühne dafür. Das Konzert am 17. Dezember ist Teil einer Tour, die insgesamt 17 Gigs umfasst und neben den Festivals und Open Airs im Sommer 2024 das Highlight des Jahres darstellt.

Hier gehts zu den Tickets für DEICHKIND in KIEL!