Die Corona-Pandemie hat, was die Zahnbehandlungen betrifft, für sehr viel Unsicherheit in der Bevölkerung gesorgt. Doch deutsche Hygienestandards sind schon vor Corona sehr hoch gewesen.

In der Zahnarztpraxis Sayk & Hünermann sind zum Schutz von Patient*innen und Mitarbeiter*innen die Hygienemaßnahmen an Covid-19 angepasst worden. „Corona fordert uns täglich neu heraus, so etwas habe ich in den 25 Jahren meiner Selbständigkeit nicht erlebt“, so Zahnarzt Erhard Sayk. Neben der Händedesinfektion im Eingangsbereich, Plexiglasabtrennungen, Mund-Nasen-Schutzpflicht und Ausfüllen eines Corona-Fragebogens seitens der Patient*innen finden regelmäßig Besprechungen statt, um Änderungen schnellstmöglich umzusetzen. Die Wartezimmer wurden so verändert, dass Sicherheitsabstände eingehalten werden.

In der Kinderabteilung wurden Spielzeuge entfernt und die Zeiten so verlängert, dass sich die Patient*innen kaum treffen. Behandlungszimmer werden desinfiziert und ausreichend belüftet, bevor sie neu besetzt werden. Sauger reduzieren den Sprühnebel bei der Behandlung und die Mitarbeiter*innen schützen sich mit Mund-Nasen-Schutz, Schutzbrille und einem Visier. Patient*innen mit Erkältungszeichen werden in dringenden Fällen nach Ende der Sprechstunde behandelt. Behandlungstermine sollten aus Angst vor einer Ansteckung nicht verschoben werden! Das Risiko, die Mundgesundheit durch das Entstehen von Karies, Zahnstein und parodontale Erkrankungen unter Umständen dauerhaft zu verschlechtern, wäre vergrößert und so auch die allgemeine Gesundheit gefährdet.

Gerade die Milchzahnkaries bei den Kleinen schreitet schnell voran, Schmerzen und Nervenentzündungen sind das Ergebnis von abgesagten Terminen.

