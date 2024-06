(Bild: Adobe Stock)

0

Die Entscheidung für den nächsten Schritt nach der Schule gehört zu den bedeutenden Weichenstellungen im Leben junger Menschen. Zum Glück öffnet die vocatium in Kiel auch im Jahr 2024 wieder ihre Pforten, um Schülerinnen und Schülern diesen Schritt zu erleichtern.

Eintritt frei: Wunderino Arena wird zum Treffpunkt für Bildung und Beruf

Am 5. und 6. Juni lädt die Fachmesse für Ausbildung+Studium in der Zeit von 08:30 bis 15:00 Uhr in die Wunderino Arena ein – und das bei freiem Eintritt.

Persönliche Beratung im Fokus

Die vocatium-Messen heben sich besonders durch die Möglichkeit hervor, gut vorbereitete Gespräche zu führen. Die Beraterinnen und Berater der Ausstellungsbetriebe, Fachschulen, Hochschulen und Institutionen nehmen sich Zeit für jeden einzelnen Besucher*in. Diese individuelle Aufmerksamkeit ist es, die die vocatium zu einem effektiven Sprungbrett für die berufliche Zukunft macht.

Mehr als nur Informationsstände

Eines ist klar: Wer zur vocatium kommt, kann mehr erwarten als bloße Informationsstände. Die gut vorbereiteten Gespräche mit den Ausstellern bringen Jugendliche auf ihrem Weg zur Berufswahl zumeist deutlich weiter. Es geht nicht nur darum, Prospekte zu sammeln, sondern um echten Austausch und konkrete Perspektiven.

Wegweiser für deine Berufswahl

Ob Ausbildungsbetriebe, Fachschulen, Hochschulen oder verschiedene Institutionen – sie alle kommen mit dem Ziel nach Kiel, um den Schülerinnen und Schülern Orientierung zu bieten. Die vocatium ist somit mehr als eine Messe; sie ist ein Wegweiser in der Zeit der Berufswahl, der Entscheidungshilfen und neue Horizonte eröffnet.

Ein Datum, das Zukunft schreibt

Notiere dir den 5. und 6. Juni 2024, denn an diesen Tagen könnte dein Weg in die Zukunft eine entscheidende Richtung bekommen. Die vocatium in der Wunderino Arena wartet auf dich – ohne Eintrittsgebühren, aber mit einer Fülle an Möglichkeiten. Lasst euch diese Chance nicht entgehen!

Hier findest du weitere Informationen zur vocatium