Aufräumen zur Kieler Woche

SEEd und Oclean veranstalten ein Clean Up zur Kieler Woche. (Bild: Social Entrepreneurship Education SEEd)

SEEd und Oclean säubern zusammen Kiel – seid dabei!

Ausgestattet mit Zangen, Eimern und Handschuhen, laden die Organisationen SEEd und Oclean gemeinsam zu einem Clean Up ein. Los geht es am Freitag, den 11. September, um 13 Uhr im Kosmos-Laden in der Holstenstraße 76. Jeder und jede kann mitmachen, wenn bei kühlen Getränken Müll gesammelt wird.

Mitgebracht werden muss nichts, alles was benötigt wird, ist vor Ort. Damit viele mitmachen können, wird auf Abstandsregeln und möglichst Zweierteams beim Sammeln geachtet. Eine kleine Belohnung wird es für alle fleißigen Sammler*innen auch geben: Am Glücksrad kann jede*r ein nachhaltiges Geschenk gewinnen, die größtenteils von Aussteller*innen des Kosmos zur Verfügung gestellt werden.

Eine super Aktion zur Kieler Woche!