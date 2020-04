Eylem schreibt: Mundschutzpflicht und volle Parks

Eylem nimmt euch ab sofort mit ihren Alltag während der Coronakrise

0

Hier bei "Eylem schreibt" erzählt die 16-Jährige Eylem von ihrem Alltag zwischen Schule in Coronazeiten und dem ganz normalen Wahnsinn.

Sonntag, 26. April

Huhuuu! Ich melde mich mal wieder bei euch. Die letzten Tage habe ich tatsächlich das eine oder andere Mal wieder ein wenig was unternommen. Am Donnerstag war ja unfassbar schönes Wetter! Angenehm warm und den ganzen Tag Sonne, Sonne, Sonne. Wenn es nach mir ginge, könnte es das ganze Jahr lang jeden Tag so sein, ich liebe den Frühling und Sommer so sehr.

Auf jeden Fall habe ich das Wetter natürlich ausgenutzt. Nach laaaanger Zeit habe ich mal wieder mit einer Freundin getroffen. Wir haben uns mit Kuchen in den Schrevenpark gesetzt und die Zeit genossen. Und eins muss ich dazu mal sagen: WIE voll war es bitte? Also der Park war so überfüllt! Natürlich wurde der Abstand weitestgehend auch eingehalten, aber sowas wie Corona-Angst gab es da nicht so wirklich. Naja, verstehen kann ich es aber auch. Ich meine erstens war das Wetter gut und zweitens haben die Leute wahrscheinlich langsam echt genug davon, den ganzen Tag zu Hause sitzen zu müssen. *Me included*

Auf der Holtenauerstraße war es aber irgendwie auch nicht wirklich anders. Die ganzen kleinen Geschäfte hatten wieder auf, ausgenommen von Restaurants und Cafés natürlich, aber überall waren so viele Menschen! Aber so gut wie alle mit Mundschutz, ich habe mich ehrlich gesagt gefühlt wie auf dem Mond... Das ist ja ab dieser Woche auch in Supermärkten und im öffentlichen Nahverkehr wirklich Pflicht. Ich bin auch echt gespannt, wie lange es diese Pflicht geben wird.

Freitag und Samstag war ich dann auch wieder viel draußen und habe ich das Wetter dann auch wieder ausgenutzt. Ich war nochmal auf der Holtenauer etwas spazieren und ansonsten im Garten, solange die Sonne geschienen hat. Ohne diese ist es ja schon noch etwas frisch.

Aber es ist ja auch erst April, okay in einigen Tagen auch schon wieder Mai. Die Zeit rennt und rennt und rennt.

Es ist einfach schon fast die Hälfte dieses Jahres vorbei. Übrigens ist mir heute aufgefallen, dass ich letztes Jahr genau während dieser Tage mein Praktikum bei KielErleben gemacht habe! Dass ich genau jetzt wieder für die Zeitschrift schreibe, ist doch auch witzig oder? :) Naja auf jeden Fall erinnere ich mich immer gerne an die Zeit zurück.

Im Laufe der kommenden Woche soll ja auch entschieden werden, wie es denn nun mit der Schule weitergeht... Ach ja, das Thema Schuleröffnung... Wenn es jetzt NOCHMAL verlängert wird, dann ahhhh. Angeblich soll es ja schrittweise wieder losgehen. Ich wiederhole: Angeblich.

Ich weiß nicht, was ich erwarten soll.

Ich möchte nämlich ungern wieder so enttäuscht werden. Aber die klitzekleine Hoffnung, die tief in meinem Inneren ist, kann ich einfach aufgeben. Deswegen werde ich wahrscheinlich wieder sehr enttäuscht werden... Wenn es denn tatsächlich wieder langsam losgehen sollte, dürfen ja sowieso auch nicht alle Jahrgänge auf einmal wieder zur Schule gehen. Abschlussjahrgänge sollen ja vorgezogen werden. Da ich aber auf ein Gymnasium gehe, ist die 12. Klasse der einzige Abschlussjahrgang. Die Abiturprüfungen finden ja schon seit Anfang dieser Woche statt, also normalen Unterricht haben die ja sowieso nicht mehr.

Daher habe ich keine Ahnung, wie und wonach entschieden werden soll, wer als erstes wieder normalen Unterricht haben darf. Wobei der Unterricht bestimmt auch nicht „normal” sein wird. Es lauern ja auch ganz viele Gerüchte... Von Samstagsunterricht bis hin zur Aufteilung der Klassen ist alles dabei. Wir wissen nicht mal, wann genau das verkündet werden soll. In vielen anderen Bundesländern steht ja schon einiges fest. Hier aber eben leider nicht. Naja, Ungewissheit ist aber auch nichts Neues für uns.

So langsam habe ich auch die Nase voll. Ich meine, wie lang soll das alles denn noch so weitergehen?

Eure Eylem