Zum Herbstsemester präsentiert die Förde-Volkshochschule (Förde-vhs) die Fotoausstellung „Der echte Norden“.

Vom 25. September 2020 bis 31. März 2021 sind in der Kieler vhs-Kunstschule im Neuen Rathaus, Andreas-Gayk-Straße 31, die Ergebnisse des von Betti Bogya geleiteten „Fotostammtisches“ der Förde-vhs zu sehen. In der Fotoausstellung „Der echte Norden“ sind neun Fotograf*innen der Projektgruppe dem typisch Norddeutschen auf die Spur gegangen. Mit der Kamera waren sie bei allen Wetterlagen unterwegs. Motivgeber waren die Landschaften an beiden Küsten und das Binnenland zwischen den Meeren. So zeigt beispielsweise eine Fotoserie die Farbveränderungen und Lichtspiegelungen von Himmel und Meer bei einem Sonnenuntergang. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr in der vhs-Kunstschule im Neuen Rathaus zu sehen. Der Eintritt ist frei. Wer lieber von daheim in den Kunstgenuss kommen möchte, kann „Der echte Norden“ ab dem 25. September auch online auf der Homepage der Förde-vhs unter www.foerde-vhs.de erleben.

