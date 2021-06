Thomas Jensen und Holger Hübner (v. l.) müssen das weltweit größte Metal-Fetsival im Herzen Schleswig-Holsteins absagen

In diesem Jahre werden feiernde Metalheads in Wacken nicht zu sehen sein

0

Die Veranstalter des weltgrößten Heavy Metal Festivals Wacken Open Air haben heute bekannt gegeben, dass die für Ende Juli geplante Ausgabe aufgrund der andauernden COVID-19 Pandemie nicht wie geplant stattfinden kann. Die 31. Ausgabe des Kult-Festivals findet daher im August 2022 statt, vom 4. bis 8. August.

„Uns blutet das Herz! Alle Besucher*innen, Musiker*innen und die komplette Crew haben ihre ganze Hoffnung darauf gesetzt, bereits dieses Jahr im Juli wieder in Wacken zusammen feiern zu können, aber uns bleibt keine andere Wahl: Wir müssen noch etwas länger warten. Gesundheit und Sicherheit gehen vor, da gibt es keine zwei Meinungen”, erklärt Thomas Jensen, Chef und Gründer des Festivals.

„Brauchen Sicherheit“

Sein Partner und Mitgründer Holger Hübner ergänzt: „Selbst wenn wir veranstalten könnten, könnten doch viele Menschen, durch die andauernden Reiseeinschränkungen nicht kommen. Wir sind ein internationales Festival, aus über 80 Nationen reisen die Leute nach Wacken an. Ein Wacken Open Air, das ist ein Festival für die ganze Welt und dafür benötigen wir offene Grenzen ohne Quarantäne und wir brauchen Sicherheit für alle beteiligten Personen - insbesondere auch für die Menschen, die in der Region Wacken leben.”

Ausdrücklich bedanken sich die Veranstalter sowohl bei den geduldigen Fans, als auch bei den Behörden, Politiker*innen und weiteren involvierten Personen, die hart daran gearbeitet haben, das Festival Ende Juli zu ermöglichen. „Der Stufenplan ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung und wird vielen aus unserer leidgeplagten Branche ermöglichen, in diesem Sommer endlich wieder Kultur auf die Bühnen zu bringen. Für unser Festival kommen die Öffnungen zwar leider zu spät, trotzdem freuen wir uns sehr über den produktiven Austausch in den Landkreisen und im ganzen Bundesland. Alle Beteiligten haben an einem Strang gezogen.” berichtet Hübner von der Zusammenarbeit.

Gekaufte Tickets

Der Umtausch der Tickets auf das Folgejahr soll voraussichtlich Mitte Juni starten. „Wie gehabt werden wir unsere Besucher*innen vor die Wahl stellen: Sie können auf 2022 umtauschen oder eine Auszahlung anfordern. Im letzten Jahr haben weit über 90% der Fans sich für den Tausch auf das Folgejahr entschieden und wir sind uns sicher, dass wir weiterhin auf die Loyalität und die Treue der Fans setzen können. Wer uns zusätzlich unterstützen möchte, kann im Prozess außerdem einige neue Fanartikel erstehen, die es nur im Rahmen des Umtausches gibt.” verkündet Sabrina Schmidt aus dem Ticketing-Team.

Prüfen was machbar ist

Ganz abschreiben müssen die Musikfans Konzerte in Wacken für das Jahr 2021 aber auch nicht. Die Veranstalter arbeiten derzeit an Ideen für ein Live-Musik-Format im kommenden Herbst, bitten hier noch um etwas Geduld für die Ausarbeitung des Konzepts. „Wir prüfen derzeit, was machbar ist und hoffen auf eine weiterhin positive Entwicklung der Lage. Wenn alles glatt läuft, werden wir im September 2021 in Wacken ein neues Event durchführen können, um zum Neustart der Live-Musik beizutragen. Was wir aber bereits jetzt sicher wissen ist, dass die Metalheads im Sommer 2022 nach Wacken werden zurückkehren können!“, verkündet Jensen. Weitere Infos und Details zum Termin im September folgen.