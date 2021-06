2

Endlich, endlich dürfen wir wieder unsere Lieblingsrestaurants besuchen! Auch die folgenden zählen zu unseren persönlichen Hotspots – sie punkten mit Fördeblick, beheizten Terrassen, leckerem Essen und spritzigen Drinks. Hier kommt Teil II unserer Außengastro-Serie.

Fischers Fritz Restaurant im Hotel Birke

Was macht das Verweilen so besonders? Höchste Qualität für höchsten Genuss – das ist die Devise im Fischers Fritz Restaurant im Kieler Ringhotel Birke. Ob Fisch, Fleisch oder erntefrisches Gemüse – der Anspruch ist immer derselbe: frisch müssen die Produkte sein. Als Gründungsmitglied von FEINHEIMISCH – Genuss aus Schleswig-Holstein e.V. und Förderer von Slow Food werden mehr als 60 Prozent regionale Lebensmittel von Lieferanten aus Schleswig-Holstein verwendet. Schaut vorbei und genießt Gerichte aus typisch regionalen Spezialitäten, wie Deichwiesenlamm und Wild aus Holsteinischer Jagd oder fangfrischen Fisch, der täglich direkt von Nord- und Ostseekuttern und Züchtern der Holsteinischen Seen und Flüsse geholt wird.

Öffnungszeiten: Mo–So von 11–21 Uhr (Küchenschluss), 12–14 Mittagessen, 17.45–21 Uhr Abendessen | Außenbereich: Plexiglas, kuschelige Wolldecken und Heizstrahler | Reservierung: Tel.: (0431) 533 14 35

Aloha Dogs im me and all Hotel

WAS MACHT DAS VERWEILEN SO BESONDERS?

Wenn es um fancy Fast-Food und Fritten-Versionen geht, haben sich die Jungs von Aloha Dogs in Kiel seit 2018 bereits einen Namen gemacht. Aber Vorsicht: Das Suchtpotential ist hoch! Direkt in der City findet ihr in der Kaistraße 80 das me and all Hotel. Hier bieten die Aloha Dogs ihre leckeren Burger und Hot Dogs an, die ihr auf der Terrasse mit Blick auf die Kieler Förde oder in der WOW-Bar genießen könnt. Dabei ist die Aloha-Dogs-Formel so simpel wie einleuchtend: wenns schmeckt, dann schmeckts! Wer schon vorher die Zeit bei einer Eisschokolade, Cakes oder einem freshen Summer Drink an diesem einmaligen Ort verbringen möchte, ist herzlich ab 15 Uhr willkommen.

Öffnungszeiten: Ab 17.6, Mo–So von 15–23 Uhr, Aloha Dogs von 17–22 Uhr | Außenbereich: 20 Sitzplätze, teilweise überdacht | Reservierung: (0431) 363 05 10 | www.kiel.meandallhotels.com/aloha-dogs.de

Kombüse Blücherbrücke

Was macht das Verweilen so besonders? Backfisch, Hering, Fischfrikadelle und Garnelen oder doch lieber ein saftiger Burger und kartoffelige Pommes: das alles findet ihr bei der Kombüse Blücherbrücke. Wie der Name schon sagt, sitzt ihr hier herrlich entspannt auf der Blücherbrücke, mit Blick auf die Förde und die Segelschiffe. Mehr Kiel-Feeling ist kaum möglich. Dazu noch ein erfrischendes Getränk, die Sonne, die auf der Nase kitzelt, und die Welt ist in Ordnung – oder sogar mehr als das. Die Kombüse legt übrigens großen Wert auf Nachhaltigkeit und Regionalität. Wer nach richtig guten Snacks und einem genialen Ausblick sucht, ist hier genau richtig. Kommt vorbei! PS: Auch guten Kaffee und leckeren Kuchen findet ihr hier.

Öffnungszeiten: täglich bei gutem Wetter ab 11.30 Uhr | Außenbereich: mit Fördeblick, circa 20 Sitzplätze | Reservierung: einfach vorbeikommen | Instagram: @kombuese.bluecherbruecke

Vapiano Kiel

Was macht das Verweilen so besonders? Hausgemachte Pasta, frisch gebackene Pizza und knackige Salate, direkt an der Kieler Förde? Das bekommt ihr im Vapiano Kiel! Endlich dürft ihr auch wieder im Innenbereich entsprechend der aktuellen Verordnung Platz nehmen. Unter Einhaltung strenger Hygienestandards könnt ihr hier sicher euren Aufenthalt verbringen. Die große, teils überdachte Terrasse bietet genug Platz für alle und bei bestem Ausblick mit wärmenden Heizpilzen lassen sich hier neben den warmen Speisen auch Kaffeespezialitäten wie selbstgemachte Dolci direkt an der Waterkant genießen. Die Vapianisti in der offenen Showküche freuen sich schon, euch endlich wieder live bekochen zu können.

Öffnungszeiten: So–Do von 12–22 Uhr, Fr & Sa von 12–23 Uhr | Außenbereich: Direkt an der Förde, teilweise überdacht, beheizt | Reservierung: für den Innenbereich unter Tel.: (0431) 248 59 00.

Gosch an der Kiellinie

Rechtzeitig zum Sommer öffnet Gosch an der Kiellinie für die Gäste wieder täglich seine Türen. In dem frisch renoviertem Restaurant und der neu möblierten Außenfläche kommen ab sofort wieder die Fisch- und Weinliebhaber, sowie die Sonnenanbeter auf Ihre Kosten. Hier kann man sich direkt an der Kieler Förde. Eine kleine Auszeit vom Alltag gönnen und das Treiben um und auf dem Wasser in schöner Atmosphäre genießen!

Öffnungszeiten: Mo–So von 11–23 Uhr | Außenbereich: Direkt an der Waterkant, teilweise überdacht, beheizt | luca App ist verpflichtend, für die Innengastronomie die Vorlage eines negativen Corona-Tests (nicht älter als 24 Std.)! I Reservierung unter Tel.: (0431) 0431 57 08 77 95. Weitere Infos unter Gosch.de.