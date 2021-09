Sorgten für einen genussvollen Auftakt: v.l.: Matthias Gfrorer, Matthias Baltz, Arne Linke und Taro Bünemann. (Bild: Der Seehof)

(Bild: Der Seehof)

(Bild: Der Seehof)

0

Noch bis April 2022 bietet das Schleswig-Holstein Gourmet Festival (SHGF) allen Kulinarik-Liebhaber*innen die Möglichkeit in den Genuss bester Kochkunst kommen.

Optimistisch und voller Vorfreude feiert das Schleswig-Holstein Gourmet Festival (SHGF) sein 35-jähriges Jubiläum! Dank funktionierender Sicherheitskonzepte, die sich während der vergangenen Saison bewährt haben, freuen sich die 15 Mitgliedshäuser auf genussvolle und kommunikative Events bis April 2022. Mit einem Füllhorn an interessanten Gastköch*innen lernen die Gäste des SHGF verschiedenste Restaurants, Küchen und Techniken kennen.

(Bild: Der Seehof)

35 Veranstaltungen mit 15 Champions am Herd sorgen für inspirierende Erlebnisse. Internationales Flair bringen Naturliebhaber und *Sternekoch René Mammen (Dänemark), *David Görne (Frankreich) sowie Rolf Fliegauf mit gleich zweimal zwei Sternen im Ecco und *Philipp Heid, Vertreter der Fusion-Cuisine, (beide Schweiz) nach Schleswig-Holstein. Ihr Debüt geben **Sternekoch Jan-Philipp Berner, Nachfolger von Johannes King im Söl’ring Hof auf Sylt, **Tony Hohlfeld vom Jante in Hannover, *Daniel Raub mit seinen nuancenreichen Kreationen im Landhotel Biewald sowie Fermentier-Künstler *Laurin Kux aus Münster.

Im Fokus: Regionalität und Tierwohl

Das SHGF hat sich seit seiner Gründung 1987 Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben. Dazu gehört beispielsweise das Bekanntmachen von regionalen Produkten. Seit diesem Jahr wird bei der Auswahl auch ausdrücklich auf die Achtung des Tierwohls hingewiesen.

(Bild: Der Seehof)

Dass die Produkte des Nordens köstlich schmecken, bewiesen zum Auftakt am 16. September die Herdchampions mit ihrem Menü in der Gutsküche in Tangstedt. Die ausrichtende Kooperation sagte Danke an die Mitglieder, Partner*innen, Journalist*innen und Flutkatastrophenhelfer*innen, die vom THW und DLRG vertreten wurden. Im kleinen Rahmen begeisterten Matthias Gfrörer, Patron der Gutsküche, mit Team sowie Arne Linke vom Romantik Hotel Kieler Kaufmann, Matthias Baltz vom Ringhotel Waldschlösschen in Schleswig und Pâtissier Taro Bünemann aus der besternten Orangerie im Maritim Seehotel Timmendorfer Strand die Gäste mit hoher Kochkunst. „Ökologisch verantwortungsvolles Handeln im Einklang mit anspruchsvoller Küche – das ist das Programm der Gutsküche“, leitete Präsident Klaus-Peter Willhöft den Abend ein.

Weitere Infos findet ihr auf der Homepage des Schleswig-Holstein Gourmet Festivals.