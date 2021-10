0

Wo ist die Mensa? Was muss ich tun, um mich zu motivieren? Und wo kriege ich den nächsten Kaffee? Die „MOIN CAU“ App verrät es euch.

Mit der neuen Web-App „Moin CAU“ steht Studierenden ein virtueller Study-Buddy zur Seite, der sie beim Studieneinstieg unterstützt. Die Applikation bündelt die wichtigsten Infos, von den wesentlichen Ansprechpersonen und Online-Plattformen bis hin zu wichtigen Tipps für erfolgreiches Ankommen im Studium. Mit individualisierten Features wie To-Do-Listen oder Notizen, die sich in die App einbinden lassen und einer interaktiven Karte zur besseren Orientierung kann sie selbst Studierenden höherer Semester noch als nützliches Werkzeug dienen. Wir haben mit Giovanna Putortì gesprochen, die Teil des Projektes ist.

Warum wurde die neue App entwickelt?

Giovanna Putortì: Die Web-App ist im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts PerLe (Projekt erfolgreiches Lehren und Lernen) entstanden, das zwischen 2017 und 2020 verantwortlich für die Verbesserung von Studium und Lehre an der CAU war. Unter anderem wurden dort Maßnahmen und Angebote entwickelt und umgesetzt, um Studierenden beim Übergang von der Schule an die Hochschule zu unterstützen. Die Applikation sollte ebenfalls dieses Ziel verfolgen und das Wichtigste rund ums Studieren an der CAU gebündelt auf eine zielgruppengerechte, attraktive und intuitive Art und Weise wiedergeben.

Wie können wir uns den Entwicklungsprozess einer App vorstellen?

Vor allem spannend! Unterschiedliche Interessensgruppen kamen in einem Workshop zusammen, in dem Nutzungsszenarien, Content-Anforderungen und natürlich auch das Layout der App besprochen und reflektiert wurden. Das war allerdings nur der Start. In den drei darauffolgenden Monaten hat man teilweise einige der ursprünglichen Ideen doch wieder verworfen und zusammen mit den Entwickler*innen von UXMA an neuen Features gearbeitet. Wichtig war es für uns alle, eine persönliche, prägnante und transparente „Nutzer*innen-Sprache“ zu sprechen.

Wer hat an dem Projekt mitgearbeitet?

Koordiniert wurde die Entwicklung der MOIN CAU-App von den Mitarbeiter*innen des Projekts PerLe, in erster Linie von unserem Projektkoordinator Marc Sinnewe. Wichtig war es uns, eine Applikation von Studierenden für Studierende zu entwickeln. Ein studentisches Team hat die Recherchearbeit, die Testung der Features sowie die Aufbereitung der Inhalte verantwortet. Die Inhalte, Videos, und Tutorials der App sind von den Lehrassistent*innen der Studieneingangsphase der Projekts PerLe über die Jahre entwickelt worden und wurden dann für dieses Medium angepasst. Hinter der Entwicklung und Programmierung der App steckt das IT-Unternehmen UXMA.

Wo lagen die größten Hürden?

Die Zeit war sicherlich eine Herausforderung, da uns nur drei Monate für die Entwicklung zur Verfügung standen. Da die App in Corona-Zeiten entstand, fanden zudem alle Austausch- und Besprechungsrunden online statt. Und darauf zu achten, dass die Inhalte wirklich prägnant und zielgruppengerecht transportiert werden, war ebenfalls herausfordernd. Aber alles in allem haben wir es am Ende geschafft und freuen uns über das tolle Ergebnis!

Und wer jetzt neugrierig geworden ist: Das spannende Gadget gibt es online unter https://moin.uni-kiel.de.