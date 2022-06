(Bild: Lh Kiel/Julia Meyer)

(Bild: Lh Kiel/Julia Meyer)

0

Spannende Regatten, mitreißende Konzerte, ausgelassene Festivalstimmung und olympisches Flair – die Kieler Woche ist bei bestem Segel- und Sommerwetter zurück. Rund 3 Millionen Besucher:innen feierten zehn Tage lang und gingen gemeinsam auf eine Entdeckungsreise mit einzigartigen Momenten und Begegnungen.

„Ob auf dem Wasser, an Land oder in luftigen Höhen: Die Kieler Woche ist einfach eine Klasse für sich. Die Mischung aus Weltklassesport, vielfältigen Kulturangeboten und maritimer Stimmung ist einmalig. Und mit Teilnehmer:innen und Gästen aus mehr als 70 Nationen, die gemeinsam friedlich und fröhlich feiern, setzt sie immer wieder ein Zeichen für Völkerverständigung und Weltoffenheit“,

erklärt Kiels Bürgermeisterin Renate Treutel.

In diesem Jahr zeigten viele Akteur:innen und Gäste der Kieler Woche ihre Solidarität mit geflüchteten Menschen aus der Ukraine – zum Beispiel mit einem Flashmob, bei dem ein Chor in der Kieler Innenstadt ukrainische Volkslieder zum Besten gab. Zudem wurde für ukrainische Kinder, die zum ersten Mal auf der Kieler Woche waren, ein echtes Jahrmarkterlebnis an der Hörn angeboten.

Um geflüchteten Kindern – aus der Ukraine und anderen Herkunftsländern – einen guten Start in die Schule zu ermöglichen, hat die Landeshauptstadt Kiel gemeinsam mit den Kieler Nachrichten, dem nettekieler Ehrenamtsbüro und dem Schulrat ein Schulranzen-Patenschaftsprojekt auf die Beine gestellt. Die gepackten Ranzen wurden während der Kieler Woche auf der Schlaumachwiese an der Kiellinie überreicht.

(Bild: Lh Kiel/Julia Meyer)

Musikstars, „Gorch Fock“ und Olympia sorgten für Highlights

Zu den Höhepunkten der Kieler Woche 2022 gehörten die offizielle Eröffnung durch Vizekanzler Robert Habeck, die Verleihung des Weltwirtschaftlichen Preises – unter anderem an die ehemalige litauische Staatspräsidentin Dr. Dalia Grybauskaitė –, sowie die Verleihung des Kulturpreises der Landeshauptstadt Kiel.

Auf vielen Bühnen im ganzen Stadtgebiet sorgten hunderte Bands und Künstler*innen für Stimmung. Zu den Headlinern gehörten in diesem Jahr Gitte Hænning, Truck Stop und Gil Ofarim (Rathausbühne); Malik Harris, Namika und Joris (NDR auf der Rathausbühne); Max Giesinger und Michael Schulte (Fördebühne, präsentiert von R.SH); MC Fitti und Alice Merton (Fördebühne, präsentiert von delta radio); sowie Mando Diao, Royal Republic und Torfrock (Radio Bob! Rockcamp). Fast alle Konzerte waren „umsonst, draußen und für alle“ und lockten zahlreiche Besucher*innen an.

Ein besonderer Höhepunkt war das Classic-Open-Air mit Conchita Wurst und dem Philharmonischen Orchester Kiel auf der Rathausbühne, präsentiert vom Kieler-Woche-Förderverein. Die „gewaltig leisen“ Konzertabende auf der Krusenkoppel wurden von mehr als 12.000 Musikfans besucht. Beim Kieler-Woche-Hoftheater im Hiroshimapark erlebten die Besucher*innen besondere Figurentheater und Konzerte.

Die Kieler Woche, die in diesem Jahr 140 Jahre alt geworden ist, endet am Sonntag, 26. Juni, um 23 Uhr mit dem „Sternenzauber über Kiel“ – einer spektakulären Lichtshow, präsentiert vom Kieler-Woche-Partner AIDA Cruises.

Schon in wenigen Wochen beginnt dann die Planung der Kieler Woche 2023 (17. bis 25. Juni 2023) – in 356 Tagen heißt es wieder „Leinen los!“.