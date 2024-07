Für junge Frauen spenden und ihnen bei ihrem Start in Deutschland zu helfen, ist den Mitgliedern des Clubs wichtig. (Bild: Falkemedia regional)

0

Der gemeinnützige Verein TIO e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, junge Frauen bei ihrer Integration zu unterstützen und zu beraten. Für den Verein hat der Agora Club Tangent 3 Kiel jetzt über 3.000 Euro gespendet.

Die deutsche Sprache ist ja bekanntlich eine schwere Sprache und wenn dann noch der deutsche Bürokratiewahnsinn dazukommt, wird es schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen. TIO e. V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau hier anzusetzen und Frauen bei ihrer Integration beiseitezustehen.

Neben Integrationskursen und Sprachkursen bietet das Team rund um Geschäftsführerin Nurcan Kurun Beratung für Themen rund um den Integrationsprozess an. Für die Kurszeiten ist sogar eine Kinderbetreuung vorhanden, damit Frauen unbesorgt an den Kursen teilnehmen können. Auch bei Amtsangelegenheiten und Antragstellungen, Gewalt und Trennungen/Scheidung, Hilfestellung bei der Kontaktaufnahme zu Ämtern, Ärzt*innen, Rechtsanwält*innen und die Vermittlung von Dolmetscher*innen hilft TIO e. V. aus.

Von Migrantinnen für Migrantinnen

Das Kollegium von TIO e. V. kennt die Probleme der jungen Frauen, die zu ihnen kommen. Auch sie haben sich in Deutschland zurechtfinden müssen und wollen diese Hilfe jetzt auch für andere Frauen leisten. Durch interkulturelle Kompetenz des Kollegiums deckt TIO e. V. für Beratungen bereits viele verschiedene Sprachen ab, in denen sie jungen Frauen zur Seite stehen können. Polnisch, Kurdisch, Usbekisch, Russisch, Persisch und Aserbaidschanisch sind nur einige davon.

Spende vom ACT3

Bereits im letzten und vorletzten Jahr konnten die Damen des Agora Club Tangent 3 an TIO e. V. spenden. Damals kamen 2000 Euro bei ihrem Getränkeverkauf auf dem Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) zusammen, dieses Mal konnten ganze 3000 Euro an den Verein gespendet werden. Durch privat gesammelte Spenden der Mitglieder sind in beiden Jahren insgesamt etwa 5200 Euro zusammengekommen.

Etwas tun

Für junge Frauen spenden und ihnen bei ihrem Start in Deutschland zu helfen, ist den Mitgliedern des Clubs wichtig. „Wir wollen nicht abwarten, bis etwas passiert, jeder von uns kann einen Teil dazu beitragen“, sagt Käthe Lange, Vorsitzende des Clubs. „So können wir das Migrationsthema auch positiv nach außen tragen, das ist eine tolle Gelegenheit“, ergänzt Antje Mein, Mitglied vom Agora Club Tangent 3.

Weitere Infos zu TIO e.V. gibt es unter www.tio-kiel.de. Infos zum Agora Club Tangent 3 unter www.agoraclubtangent.de