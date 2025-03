Volles Haus: Das Interesse von Medien und Weggefährt*innen Axel Milbergs im Schauspielhaus war riesig. (Bild: Anna Lena Hermann)

NDR-Intendant Joachim Knuth, Schauspielkollegin Almila Bagriacik, Axel Milberg und Kiels Stadtpräsidentin Bettina Aust (v.l.) (Bild: Anna Lena Hermann)

Kielerleben-Redakteur Sebastian Schulten lockte Milberg ein Geheimnis von den Lippen. (Bild: Anna Lena Hermann)

Axel Milberg genießt die letzten Momente auf der Bühne des Abends im Schauspielhaus. (Bild: Anna Lena Hermann)

Axel Milberg verabschiedet sich vom TATORT. Lies in diesem Artikel über einen Abend im Kieler Schauspielhaus, an dem der Schauspieler nicht nur seinen letzten Fall präsentierte, sondern auch ein bislang geheimes Detail aus seiner Karriere preisgab.

Die Holtenauer Straße wird zum Schauplatz großer Erwartungen, als sich eine lange Schlange vor dem Kieler Schauspielhaus bildet. Die exklusive Premiere von „Tatort: Borowski und das Haupt der Medusa“ lockt Gäste und Pressevertreter gleichermaßen an. Im Foyer herrscht aufgeregtes Getümmel, während die Menge gespannt auf Axel Milberg wartet. Und da steht er auch schon, im Blitzlichtgewitter vor der Fotoleinwand, begleitet von seinen TATORT-Wegbegleitern wie Almila Bagriacik, die als Mila Sahin seine Partnerin auf der Leinwand verkörpert. Die Vorfreude auf den Abend ist greifbar.

Persönliche Einblicke von Axel Milberg

Vor der Aufführung hatte ich die Gelegenheit, Axel Milberg zu interviewen. Er gestand, dass es eine Herausforderung war, die Figur Borowski über die Jahre lebendig und authentisch zu halten. „Es war schwierig, den Charakter immer wieder einzufangen, weil niemand genau weiß, was Borowski sagen oder tun würde,“ so Milberg. Ein besonders emotionaler Moment blieb ihm in Erinnerung: „Es gab einen Dreh, wo das Opfer ein junges Mädchen war... Das war ein brutaler Augenblick für Dreharbeiten. Und Ich glaube, wir haben danach vermieden, dass das so wieder stattfindet. Sondern, dass wir einen Dummy hinlegen oder eine andere Lösung finden.“

Der letzte Fall auf großer Leinwand

Im Saal spürt man die Spannung, als sich der Vorhang hebt. Es ist ein ungewöhnliches Gefühl, den TATORT an einem Donnerstag auf einer riesigen Leinwand zu erleben, mit Klaus Borowski und Mila Sahin nur wenige Meter entfernt. Bereits in den ersten zehn Minuten des Films ist die Spannung kaum auszuhalten. Borowski, kurz vor dem Ruhestand, gerät in einen Fall, der ihn tief in seine eigenen Erinnerungen führt. Die Frage, ob er seinen letzten Fall lösen kann, hält die Zuschauer in Atem.

Ein würdiger Abschied

Nach dem Filmabend verrät Axel Milberg mir ein Detail aus seiner Karriere, das er noch nie zuvor geteilt hat. Doch dafür müsst ihr euch bis zur Ausstrahlung gedulden. Sicher ist, dass der letzte TATORT mit Axel Milberg am 16. März ein Fernsehereignis sein wird, das man nicht verpassen sollte. Die Redaktion empfiehlt: Einschalten!

Stimmen des Abends

Almila Bagriacik: „Ich hatte die Erwartung, größer wirken zu müssen, musste eine Waffe tragen und eine tiefe Stimme. Ich durfte jedoch ganz in Ruhe wachsen. Axel hat mich abgeholt.“

NDR-Intendant Joachim Knuth: „Die Spur, die du hinterlassen hast, wird weiterhin sichtbar sein.“

Axel Milberg: „Ich wollte immer Filme machen, die ich selbst sehen möchte. Es war immer ein Kampf um etwas Besonderes.“

Drehbuchautor Sascha Arango: Er hatte die Idee für das Drehbuch schon seit Jahren im Kopf und hielt die Durchführung für ein geeignetes Finale für Axel Milbergs letzten Kieler TATORT.

Axel Milberg: „Es ist ein Glück, Drehbücher von Sascha auf dem Schreibtisch zu haben, denn ich lese es in einem Stück durch.“