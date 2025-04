0

Erleben, lernen, gestalten! Im SchönWerk in Schönberg treffen Kreativität und digitale Innovation aufeinander. Von Juni an öffnet dieser innovative Raum seine Türen für alle, die die digitale Welt von morgen entdecken möchten.

Anzeige

Ein Raum für alle Generationen

In Schönberg wird es digital und kreativ – und das für alle Altersgruppen in der KielRegion. Das SchönWerk bietet in fünf hochmodernen Räumen – gelegen im Kinder- und Jugendhaus sowie der Gemeinschaftsschule Probstei – die Möglichkeit, spannende Projekte zu realisieren und Neues zu lernen. Ob Podcast-Aufnahmen im Tonstudio, kreative Projekte in der Design-Fabrik mit moderner Ausstattung oder 3D-Druck im DigiLab – die technologischen Möglichkeiten sind breit gefächert. Ein zusätzlicher Raum steht für Workshops und Schulungen bereit. „Schönberg hat immer innovative Projekte vorangetrieben. Mit dem SchönWerk führen wir diese Tradition fort“, sagt Bürgermeister Peter A. Kokocinski. Das Projekt ist Teil der Initiative „SmarterLeben“ der KielRegion und wird in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schönberg und dem Fablab Lübeck e.V. realisiert. Ziel ist es, die digitalen Fähigkeiten in der Region nachhaltig zu fördern. Für Ulrike Wielatt, Geschäftsführerin der KielRegion GmbH, ist das SchönWerk ein „Leuchtturmprojekt für die gesamte KielRegion“.

Digitalfestival im SchönWerk: Entdecken und Mitmachen

Vom 4. bis 6. Juni verwandelt sich das SchönWerk in eine digitale Erlebniswelt. Neugierige Bürger_innen, engagierte Vereine und kreative Köpfe aus der Region sind eingeladen, die neuen Räume zu erkunden, moderne Technik auszuprobieren und einen Einblick in die Zukunft zu gewinnen. Am 4. und 5. Juni starten ab 15 Uhr verschiedene Workshops zu digitalen Themen – darunter Textildruck, Podcasting für Einsteiger_innen, kleine Programmierkurse und Handyworkshops für Senior*innen, die in Zusammenarbeit mit der offenen Werkstatt Schönberg angeboten werden. Am Mittwochabend von 19:30 bis 20:30 Uhr gibt es Vorträge zu digitalen Themen von verschiedenen Speakern.

Tag der offenen Tür: Ein Erlebnis für alle

Am 6. Juni, ab 15 Uhr, lädt das SchönWerk alle Interessierten zum Tag der offenen Tür ein. Besuche die neuen Räume, probiere die Geräte aus und bestaune die Arbeiten der Schüler*innen aus der Projektwoche. Zudem gibt es Gaming-Angebote, kulinarische Verpflegung und zum Abschluss des Tages ein Live-Konzert der Band Polo Lounge. Für die Workshops während des Digitalfestivals ist eine Anmeldung erforderlich.

SmarterLeben: Gemeinsam die Zukunft gestalten

SmarterLeben ist ein Gemeinschaftsprojekt der Landeshauptstadt Kiel sowie der Kreise Plön und Rendsburg-Eckernförde, das mit der KielRegion umgesetzt wird. Als eines von derzeit 73 Modellprojekten Smart Cities, gefördert durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, zielt es darauf ab, mit digitalen, technischen und gesellschaftlichen Innovationen die Zukunftsfragen zu Klimawandel, Mobilitätswende und sozialer Teilhabe zu lösen.

Mehr Informationen zum SchönWerk und dem Digitalfestival findest du unter www.kielregion.de/schönwerk.