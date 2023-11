Ivana und Andreas Werner wollen ihren „Klötenköm" bekannter machen. (Bild: Spitzmund)

Mit ihrem „Klötenköm" haben Andreas und Ivana Werner 2018 ihren eigenen Kieler Eierlikör ins Leben gerufen. Nun möchten beiden das Kultgetränk durch Crowdfunding bekannter machen – eine Schnapszahl spielt dabei eine besondere Rolle.

Es ist die Geschichte eines Unternehmen, das Großes vorhat. Andreas und Ivana Werner, die stolzen Kieler Schöpfer von KLÖTENKÖM, verfolgen einen Traum – und sie brauchen deine Unterstützung, um ihn Wirklichkeit werden zu lassen. Seit 2018 setzen sie all ihre Liebe, ihr Herzblut und ihre Zeit in die Herstellung eines Eierlikörs, der die Welt erobern soll.

Weltbester Eierlikör braucht deine Unterstützung

Der goldgelbe Likör mit einer großzügigen Portion Rum und einer zarten Vanillenote hat längst in Fachkreisen für Furore gesorgt. 2019 wurde KLÖTENKÖM zum "Drinkstarter" des Jahres gewählt, ein prestigeträchtiger Preis für aufstrebende Getränkeproduzenten. In den Jahren 2022 und 2023 holte sich Spitzmund den Sieg bei den World Liqueur Awards in London und sicherte sich so den Titel des weltbesten Eierlikörs. Trotz dieser eindrucksvollen Auszeichnungen steht Spitzmund vor einer Herausforderung: KLÖTENKÖM soll über die Region Kiel hinaus bekannt werden, doch die finanziellen Mittel für eine flächendeckende Vermarktung sind begrenzt. In der Welt der Getränkegiganten ist es nicht einfach, sich einen Platz im Regal zu sichern, und genau hier kommt das Crowdfunding ins Spiel.

Prominente Eierlikör-Liebhaber

Mit deiner Hilfe möchten Andreas und Ivana Werner die Chance ergreifen, ihren außergewöhnlichen Eierlikör einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Die Crowdfunding-Aktion soll nicht nur Menschen ansprechen, die ihren Mut und ihre Leidenschaft für ihren Traum honorieren, sondern auch alle Eierlikör-Liebhaber da draußen. Das Crowdfunding-Projekt hat prominente Unterstützung in Form der norddeutschen Kult-Rockband TORFROCK gefunden. Die Verbindung liegt nahe, da KLÖTENKÖM nicht nur durch seinen Geschmack, sondern auch durch sein einzigartiges Flaschendesign beeindruckt. Die Flaschen tragen das unverkennbare Markenzeichen des Illustrators Volker Nökel, der auch an den Kultfilmen rund um "WERNER" mitgewirkt hat. Da schließt sich der Kreis zu den Werners.

Schnapszahl ist goldene Eierlikör-Marke

Dieses Dream-Team hat exklusive Dankeschöns zusammengestellt, die nicht nur Eierlikör-Liebhaber, sondern auch Torfrock- und Comic-Fans begeistern werden. Die Unterstützer*innen des Crowdfundings haben die Möglichkeit, sich ein Stück dieser einzigartigen Kreation zu sichern. Und hier kommt das Sahnehäubchen auf die Eierlikörtorte: Wenn die Crowdfunding-Grenze von 33.333 Euro erreicht wird, wird eine völlig neue Eierlikör-Kreation ins Leben gerufen und allen Unterstützer*innen zu einem Vorzugspreis angeboten.

Andreas und Ivana Werner haben einen Traum, und sie laden dich herzlich ein, diesen Traum gemeinsam mit ihnen zu leben. Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen und schließen dich bis zum 30. November der Crowdfunding-Aktion an. Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass der sensationelle KLÖTENKÖM von Spitzmund die Welt im Sturm erobert.

Hier gehts zur Crowdfunding-Aktion von Spitzmunds KLÖTENKÖM