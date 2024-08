(Bild: Stadtwerke Kiel)

Am 15. September Nachhaltigkeit entdecken und Spieler von Holstein Kiel treffen – das ist möglich beim Messetag für neue Energien der Stadtwerke Kiel.

Wie kann ich klimafreundlich mobil sein und heizen, wie meinen Alltag umweltbewusst gestalten? Diese Fragen bewegen viele Menschen. Wie ein nachhaltiges Leben praktisch umsetzbar ist, zeigt der Messetag für neue Energie am 15. September, 11 bis 17 Uhr, auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke Kiel, Uhlenkrog 32. Der Eintritt ist kostenlos.

Energiegeladenes Highlight

Drei Spieler des Bundesligakaders von Holstein Kiel stehen von 14 bis 16 Uhr für Autogramme und Selfies zur Verfügung. Die Messe findet sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich statt. Ein vielfältiges Programm sowie spannende Aussteller im Kantinengebäude und auf dem Außengelände warten auf Sie. Es gibt Informationsangebote zu den Themen Fernwärme, Wärmepumpen und Photovoltaik. Darüber hinaus können Beratungen und Informationen zur Energie-Erzeugung und -Einsparung in Anspruch genommen werden.

Das steht auf dem Programm

Außerdem bieten Autohäuser aus der Region die Möglichkeit herauszufinden, welches Elektrofahrzeug für Sie die passende Alternative zum klassischen Verbrenner ist. Und auch Fahrräder, E-Bikes oder E-Roller können einfach mal ausprobiert werden. Spannende Ausstellerinnen und Aussteller aus den Bereichen Meeresschutz, Umweltschutz, Lebensmittelrettung, Abfallvermeidung präsentieren ihre Konzepte. Auf die kleinen Besucherinnen und Besucher warten Mitmachaktionen und actionreiche Angebote. Und für den Hunger zwischendurch gibt es ein vielfältiges und nachhaltiges Angebot mit vegetarischen und veganen Gerichten. Aber auch Fisch und Fleisch stehen auf dem Speiseplan.

Für Autos sind kostenlose Parkplätze vorhanden. Mit dem Bus erreichen Sie die Veranstaltung am schnellsten, wenn Sie an der Haltestelle „Bärenkrog“ aussteigen und mit der Bahn über die Haltestelle „CITTI Park“. Ihr Fahrrad können Sie kostenfrei in der überwachten Fahrradgarage abstellen.

Weitere Infos gibt es hier: stadtwerke-kiel.de/neue-energie