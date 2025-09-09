Die Inhaber und Geschäftsführer des Traditionsunternehmens: Jürgen und Sohn Volker Dittmann (links). (Bild: GartenBaumschule Dittmann)

Zeitreise: Die GartenBaumschule DITTMANN in ihren jungen Jahren – Tradition, die Wurzeln geschlagen hat. (Bild: GartenBaumschule Dittmann)

(Bild: GartenBaumschule Dittmann)

(Bild: GartenBaumschule Dittmann)

(Bild: GartenBaumschule Dittmann)

Am 27. und 28. September lädt die GartenBaumschule Dittmann in Gettorf zum Apfelfest ein – und feiert dabei ein rundes Jubiläum. Freu dich auf Apfelgenuss, Garteninspiration und echte Familienstimmung.

In Gettorf wird gefeiert – und das gleich doppelt. Die GartenBaumschule DITTMANN begeht ihr 100-jähriges Bestehen und lädt gleichzeitig zum beliebten Apfelfest ein. Zwei gute Gründe also, um an diesem Septemberwochenende vorbeizuschauen. Was dich erwartet? Eine herrlich herbstliche Atmosphäre, jede Menge Apfelgenuss und eine sympathische Mischung aus Gartenfreude, Fachwissen und regionalem Engagement.

Finde deinen Lieblingsapfel

Ob Holsteiner Cox, Elstar oder Boskoop – beim Apfelfest warten rund 50 verschiedene Sorten darauf, probiert zu werden. Neben Klassikern gibt es auch viele alte Raritäten und neue Züchtungen zu entdecken. Vielleicht findest du genau den Apfel, der perfekt zu deinem Geschmack passt?

(Bild: GartenBaumschule Dittmann)

Die GartenBaumschule zeigt dir außerdem, welche Wuchsformen sich für deinen Garten eignen – vom prächtigen Hochstamm über platzsparende Buschbäume bis hin zu Spalier- und Säulenobst für kleinere Flächen oder Terrassen. So wird dein Garten zum Apfelparadies.

Beratung mit Herz & Qualität mit Prädikat

Seit einem Jahrhundert steht die GartenBaumschule DITTMANN für Qualität, Service und Liebe zum Detail. Hier bekommst du nicht nur Pflanzen, die sich in der Region bewährt haben, sondern auch ehrliche Beratung von echten Gartenprofis. Die Mitgliedschaft im Verband der GartenBaumschulen garantiert dir höchste Standards – von der Sortenvielfalt bis zur Pflege der Pflanzen. Das Beste: Das Team nimmt sich Zeit für dich, damit dein Gartenprojekt auch wirklich gelingt.

Komm vorbei & lass dich inspirieren

Ob du nun Apfelfan bist, neue Pflanzen für deinen Garten suchst oder einfach Lust auf ein schönes Wochenende mit der Familie hast – das Apfelfest und Jubiläum bei DITTMANN ist die perfekte Gelegenheit. Gemeinnützige Aktionen für die Region, freundliche Gespräche und eine herzliche Atmosphäre machen diesen Besuch zu etwas Besonderem.

Weitere Infos unter www.garten-dittmann.de.