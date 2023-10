Kieler Volksbank Vorstand Timo Kaiser (ganz links), Geschäftsführerin der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein Ute Ojowski (gestreiftes Oberteil) und Ommo Brandt, stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Molfsee (ganz rechts stehend). (Bild: Kieler Volksbank)

Vor kurzem haben die Kieler Volksbank in Zusammenarbeit mit der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein angepackt und ihre Ärmel hochgekrempelt, um bei der Plfnazaktion zu helfen. Nun sollen zwei schleswig-holsteinische Apfelbäume namens "Martini" und "Stine Lohmann" sowie weitere 1.000 Wildpflanzen dazukommen.

Am Mittwochnachmittag tauschten elf Mitarbeiter*innen der Kieler Volksbank ihren Schreibtisch und ihr Notebook gegen eine wilde Wiese und Pflanzschaufeln. Gemeinsam mit den beiden Freiwilligen des Freiwilligen Ökologischen Jahres der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein halfen sie, die Bäume und Wildpflanzen in die Erde zu bringen.

Dabei handelt es sich um außergewöhnliche Wiesen-Schönheiten, wie die leuchtend-gelbe Echte Wiesenschlüsselblume, die als erste im Frühjahr ihre Blüteblätter den Sonnenstrahlen entgegenstreckt. Ebenso um die große Schwester der Gänseblümchen, die weiße Fettwiesen-Margerite, den violett-blühenden Gemeinen Wirbeldost, die fliederfarbene Gemeine Wegwarte, das Gefleckte Johanniskraut, die zart-pinke Kuckucks-Lichtnelke und den Knotigen Braunwurz, um nur einige zu nennen.

Diese Fortsetzung der Pflanzaktion wurde durch die großzügige Spende von 12.500 Euro durch die Kieler Volksbank ermöglicht. "Wir sind begeistert, anlässlich unseres 125-jährigen Jubiläums und direkt vor unserer Filiale in Molfsee etwas für die Wildbienen und Schmetterlinge in unserem Geschäftsgebiet zu tun", sagt Timo Kaiser, Vorstandsmitglied der Kieler Volksbank. Während des Pflanzens betonte Ute Ojowski, Geschäftsführerin der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, erneut die Vorbildfunktion dieser Spende und des Arbeitseinsatzes. "Vielleicht inspirieren wir damit noch mehr Unternehmen in Schleswig-Holstein, sich für die beiden dringendsten Themen unserer Zeit einzusetzen: den Erhalt der Artenvielfalt und den Schutz des Klimas."

Die "Delfswiese" soll durch diese vielfältige Blütenpracht in Zukunft wieder zu einem Hotspot für Wildbienen, Schmetterlinge und Vögel in Molfsee werden. "Eine wahre Augenweide mit Mehrwert für alle Molfseer", freut sich auch Ommo Brandt, stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Molfsee.