In den kommenden Wochen warten rund um den Jahreswechsel natürlich wieder einige besondere Tipps zur Veranstaltungen auf der kleinen und großen Bühne auf euch. Hier haben wir 4 Tipps zusammengestellt.

Hype 2020

Nach „kenn ick.“ sollte es eigentlich reichen, das neue Programm von Felix Lobrecht mit den Worten „das neue Programm von Felix Lobrecht“ zu bewerben. „Die Society will aber einen akkurat-verkopften Pressetext, will Formulierungen wie ‚messerscharfe Alltagsbeobachtungen‘, ‚unangenehm wahr‘, ‚brüllend komisch‘ hören.“ Aber come on, es ist das neue Programm von Felix Lobrecht. Jetzt noch voller mit messerscharfen Alltagsbeobachtungen, noch unangenehm wahrer und noch brüllend komischer. www.holstenhallen.com

4. Januar · Holstenhallen

Eine Art Krippenspiel

Zwei Spieler verwandeln die leere Bühne in einen imaginären Stall und erklären sich zu „Ox und Esel“. Eine etwas andere Weihnachtsgeschichte beginnt. Was passiert, wenn in einer Männer-WG ein Kind im Abendbrot gefunden wird? Außerdem nerven noch irgendwelche Soldaten, die dem Herrn Rodes das Kind als Nachtisch servieren wollen, und drei komische Könige latschen einem ominösen Stern hinterher… Karten gibt’s ab 12 Euro unter www.theater-kiel.de.

21., 22., 23. Dezember · hansa48

Vom Kutter in die Charts

Ein Musikproduzent soll zehn singende Männer in einem Fischerdorf in Cornwall unter Vertrag nehmen, aber die wollen gar nicht reich und berühmt werden. Als sich der Auftrag als Scherz seines Chefs entpuppt, ist Produzent Danny schon überzeugt vom Durchbruch der Band. Direkt auf dem Wasser, auf dem Feuerschiff Læsø Rende, zeigt der Museumshafen Kiel e. V. den Film „Fisherman’s Friend“, der er in diesem Jahr in die Kinos kam. Los geht der maritime Kinoabend um 20 Uhr.

13. Dezember · Möltenort Hafen

Improtheater

Mit Spontaneität, profunder ad-hoc-Dramaturgie und feinnervigem Kontakt zum Publikum bestreitet das „Tante Salzmann“-Ensemble einen Abend voller kurioser Geschichten. Aus den Vorgaben des Publikums entstehen aus dem Moment heraus Minidramen, kurios, oft urkomisch und mit irrwitzigen Wendungen. Karten für Tante Salzmanns Improshow am 13. Dezember um 20 Uhr gibt es für 12 Euro im Vorverkauf. An der Abendkasse kosten sie 14 Euro. Ermäßigte Karten kosten 10 Euro (nur AK).

13. Dezember · KulturForum