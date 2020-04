Die 6 besten Ideen bei Corona-Langeweile in Kiel

Ein Spaziergänge an einem der Kieler Strände ist Balsam für die Seele. (Bild: privat)

Gehen auch euch langsam die Ideen aus, was ihr noch machen sollt? Uns zumindest geht es so. Deswegen haben wir uns mal in der Redaktion umgehört und unsere liebsten und besten Ideen gesammelt, die ihr jetzt in Kiel und Umgebung noch erleben könnt.

1. Strandspaziergänge an der Steilküste

Wenn es raus geht, dann ans Wasser. Wem es in der Stadt oder unten an der Kiellinie zu voll ist, der kann sich mit dem Rad oder dem Auto ruhig auch mal zum Strand wagen. Alleine oder mit dem Partner ist das erlaubt und tut wahnsinnig gut.

2. Osterzopf backen

Er steht schon lange ganz oben auf der Rezepte-Liste: Ein guter, echter Osterzopf. Dieses Osterwochenende ist perfekt dafür, um sich endlich mal an den Hefezopf zu wagen. Kommt Zeit, kommt Osterzopf ;-)

3. Eine Kissenburg unter dem Tisch bauen

Wie lange habt ihr das nicht mehr gemacht? Egal, ob mit oder ohne Kids, eine Kissenburg macht Spaß, erfordert etwas Geduld und wird ganz schnell ein gemütlicher Rückzugsort.

4. Sonnenaufgang an der Kiellinie

Es lohnt sich, auch ohne geregelten Alltag richtig früh aufzustehen. Packt euch warm ein (noch ist es morgens kalt) und macht einen kleinen Spaziergang zur Kiellinie. Ihr werdet mit einem wunderschön gefärbten Himmel belohnt, versprochen!

5. Bastelei mit leeren Klopapierrollen

Wenn schon Klopapierthema, dann richtig. Aus den alten Rollen können Kinder witzige und einfache Osterdeko basteln. Inspiration gibt es zum Beispiel hier bei Pinterest.

6. Gemüse ziehen

Anfang und Mitte April ist die richtige Zeit, um nochmal eben Gemüse oder Kräuter selbst zu ziehen. Da in Kiel und Umgebung die Gartencenter noch geöffnet haben, könnt ihr euch hier etwas Erde und Samen holen uns loslegen. Ihr braucht dafür keinen Garten oder einen Balkon, auch eine sonnige Fensterbank reicht aus.

Ihr braucht:

- Erde

- Samen

- Eierkarton

- Küchenpapier

1. Ein Stück Küchenpapier feucht machen und die Samen drauf platzieren. Dann ein zweites Küchenpapier darüber legen und in eine Tüte gebe. Gut verschließen, in die Sonne legen und nach 3-6 Tagen seht ihr, wie die ersten Samen sprießen.

2. In einen Eierkarton etwas Erde geben, die Samen einzeln in die Mulden setzen. Feucht, warm und sonnig stellen. Nach 3-4 Wochen könnt ihr die einzelnen Pflänzchen dann in einen Topf oder ein Beet geben. Fertig!

Viel Spaß und: Kopf hoch! Es wird alles gut!