Schönberg lieben und kennen wir aufgrund der Nähe zum Meer und den weitläufigen Sandstränden, doch der Ort hat noch viel mehr zu bieten, wie Praktikantin Liah hier verrät.

1. Vielfältiger Eisgenuss

Das Eiscafé Kirsch am Ende der Einkaufszone im Knüll 21 ist ein purer Genuss! Von Drachenfrucht bis Lemon Cheesecake gibt es die unterschiedlichsten Sorten und diese variieren täglich. Außerdem sind alle Fruchtsorten vegan. Noch ein Grund, dem Eiscafé einen Besuch abzustatten.

2. Action auf dem Wasser

Wassersport wird in Schönberg großgeschrieben und man kann einige Aktivitäten ausprobieren! Von Kalifornien bis zum Schönberger Strand bieten einige Wassersportstationen die Gelegenheit zum Windsurfen, Wellenreiten, Windsurfen oder Wingfoilen. Und auch Stand-up-Paddle-Boards oder Tretboote können ausgeliehen werden. Nach einem erfolgreichen sportlichen Tag kannst du dir an der Promenade ein Fischbrötchen bei Fischerei Ehlers gönnen!

3. Zeitreise

Das Probsteier Museum in der Ostseestraße 8–10 gibt Einblicke in die bäuerlichen Wohnkulturen und Lebensverhältnisse des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Während der Saison findet ein umfangreiches Programm mit Märkten, Vorführungen, Brotbacken, Theater, Lesungen, Musik und Führungen statt. Das Museum ist umgeben von Bauerngärten und Grünanlagen. www.probstei-museum.de

4. Kindheitserinnerungen wecken

Das Kindheitsmuseum in der Knüllgasse 16 zeigt, wie Kinder im Laufe der letzten 120 Jahre aufgewachsen sind, wie sie lernten, spielten und arbeiteten. Anschauen kann man sich dort unter anderem eine komplett eingerichtete Dorfschulklasse und das Museum hat einen Bestand von rund 2.000 Kinder- und Jugendbüchern von Ende des 19. Jahrhunderts bis heute. www.kindheitsmuseum.de

5. Museumsbahnhof

Der ganzjährig geöffnete Museumsbahnhof am Schierbek 1 bewahrt die Geschichte des Nah- und Regionalverkehrs in Norddeutschland. Bei einer Rundfahrt mit den historischen Straßenbahnen aus Hamburg, Hannover und Kiel tauchst du ein in den städtischen Nahverkehr vergangener Zeiten. Die Museumseisenbahn verkehrt zwischen Pfingsten und Oktober an Sonntagen, im Juli und August auch an Samstagen. www.vvm-museumsbahn.de

6. Abendlicher Spaziergang

Am schönsten lässt man den Tag auf der Seebrücke ausklingen. Genieß die Ruhe und den Klang des Meeresrauschens und natürlich den traumhaften Anblick, wenn die Sonne im Meer untergeht. Letzteres ist übrigens eine tolle Fotokulisse!