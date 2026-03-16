(Bild: Adobe Stock)

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Vom 26. März bis zum 10. April sind in Schleswig-Holstein Osterferien. Rund um das Fest der Häschen haben sich Tierparks, Umweltzentren und Robotikinstitutionen viele Programme für die Lütten überlegt.

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Tierpark Arche Warder

Viele Kinder haben einmal den Wunsch, Tierpfleger*in zu werden. Im Tierpark Arche Warder können kleine Tierfans zwischen dem 30. März und 2. April jeweils von 9.30 bis 15 Uhr einen Tag lang beim Versorgen der Tiere helfen. Dazu gehören Füttern, Putzen, Führen und noch so viel mehr. Die Teilnahme kostet 22 Euro pro Kind und pro Tag. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Wer von den Tieren gar nicht genug bekommt, kann den Tierpark vom 3. bis zum 6. April erkunden und den Nachwuchs kennenlernen. Mehr Infos unter www.arche-warder.de.

Liga der Roboter

Roboter bauen, programmieren, spielen, lernen – eine Woche voller Abenteuer für Kinder von 6 bis 10 Jahren! Wenn das für Ihre Kids vielversprechend klingt, warten in Hamburg, Kiel und Neumünster Ferienprogramme der Liga der Roboter. In den Osterferien können die Kids fünf Tage lang in die Welten von Pokémon, Ninjago oder Minecraft eintauchen. Eine Anmeldung ist unter nord.ligaderroboter.de möglich.

Wildpark Eekholt

Am 5. April führt dIe große Umweltrallye die ganze Familie quer durch den frühlingshaften Wildpark Eekholt. Von 9.30 bis 15.30 Uhr sorgen die kleinen Aufgaben der Osterüberraschung für großen Spaß. Alle teilnehmenden Kinder können sich auf schöne Preise freuen. Mehr Infos unter www.wildpark-eekholt.de.

Tierpark Westküstenpark

Der Westküstenpark lädt am 5. April zur lustigen Osterrallye ein. Mit etwas Glück begegnest du sogar dem Osterhasen, der eine kleine Überraschung bereithält. Außerdem können Kinder eigene Osternester basteln, es gibt buntes Kinderschminken und Kreft’s Puppenbühne macht Theater für Kinder. Mehr Infos unter www.tierpark-westkuestenpark.de.

Holstein Kiel

Endlich kicken wie die Profis: Das können Mädchen und Jungs im Holstein-Trainingslager. Das zweitägige Camp findet am 26. und 27. März für 6 bis 13 Jahre alte Kids statt, das viertägige Camp läuft vom 30. März bis zum 2. April für 6- bis 9-Jährige. Die Torjäger*innen erwarten altersgerechtes Training, spannende Turniere, viel Spaß, viel Fußball und viel Holstein. Und vielleicht kommt auch einer der Profispieler vorbei. Mehr Infos unter

www.fussballschule.holstein-kiel.de.

Umweltzentrum Uhlenkolk

Die Wildnis ist ganz nah. Auch in der Nähe der Stadt. In der Ferienbetreuung „Stadtfüchse“ gehen Kinder von 7 bis 12 Jahren auf Entdeckungsreise und erfahren allerhand über Pflanzen, Säugetiere und Vögel. Gemeinsam geht die Gruppe vom 30. März bis zum 3. April täglich von 8 bis 16 Uhr Spurenlesen und übt sich in Überlebenstechniken. Durch kreatives Spielen und Entdecken arbeiten die Kinder in kleinen Gruppen zusammen und erlangen Achtsamkeit gegenüber der Umwelt. Mehr Infos unter www.umweltzentrum-uhlenkolk.de.

Circus Ubuntu

Im Ferienzirkus für Luftakrobatik können Kinder ab neun Jahren das Vertikaltuch und das Trapez näher kennenlernen. Das erfordert ein bisschen Mut, der belohnt wird, wenn die Eltern am Ende der Woche über das Gelernte staunen. Der Kurs findet vom 7. bis zum 11. April jeweils von 13 bis 16 Uhr in der Turnhalle in Horst, dem Winterquartier des Circus Ubuntu, statt. Mehr Infos unter www.ubuntu.de.