Mit diesen Tipps von Ernähhrungsexperte Lukas Lotzig hältst du dein Gewicht leichter. (Bild: falkemedia; Canva)

Ernährungsexperte Lukas Lotzing aus dem falkemedia-Food-Team gibt dir 9 wertvolle Tipps, mit denen du am Ball bleibst!

1. Den richtigen Zeitpunkt wählen

Abnehmen fällt leichter, wenn du entspannt bist und dir Zeit für dich nehmen kannst. An Tagen mit vielen Terminen und beruflichem oder familiärem Stress fällt es in der Regel schwerer, sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Leg deinen Abnehm-Start deshalb am besten auf das Wochenende, zum Beispiel auf einen ruhigen Sonntag.

2. Ziele festlegen

Wie viele Kilos sollen purzeln? Willst du dich Low Carb ernähren oder komplett auf Zucker verzichten? Konkrete Ziele zu definieren hilft, leichter durchzuhalten. Lass dich auf dem Weg nicht von kleinen Rückschlägen entmutigen. Blicke auf das zurück, was du bereits geschafft hast, und behalte das große Ziel im Auge!

3. Mahlzeiten planen

Sortiere deinen Kühlschrank und verabschiede dich von Fett- und Zuckerfallen wie Wurst, gekaufter Marmelade, Mayonnaise & Co. und fülle ihn mit gesunden Lebensmitteln. Wenn du vollwertige Snacks und Mahlzeiten selbst machst und vorbereitest, kommst du gar nicht erst in Versuchung, zu Süßigkeiten, Fast Food oder Fertignahrung zu greifen. So sparst du dir Kalorien und auch das schlechte Gewissen hinterher.

4. Genug trinken

Oft können wir Durst nicht von Hunger unterscheiden. Wenn es im Bauch grummelt, trinke einmal ein großes Glas Wasser oder ungesüßten Tee. Hast du dann noch Appetit, brauchst du etwas zu essen. Trinke am besten 2 Liter kalorienfreie Getränke pro Tag, das unterstützt deinen Stoffwechsel.

5. Gemeinsam sind wir stark

Suche dir am besten einen Partner oder eine Partnerin, der oder die ebenfalls gesünder leben möchte. Haltet euch gegenseitig über eure Erfolge auf dem Laufenden, das motiviert und ihr bleibt gemeinsam leichter am Ball.

6. Sichtweise ändern

Denke nicht zu viel an Verbote! Nur mit einer gesunden Balance aus Genuss und Kontrolle wirst du dein Wohlfühlgewicht erreichen. Dein Mindset ist entscheidend und könnte so lauten: „Ich will gesünder und glücklicher leben. Denn das habe ich verdient.“ Denkst du stattdessen zu viel an alles, was du dir verbietest, verlierst du schnell deine Motivation.

7. Tagebuch führen

Es gibt viele Gründe, warum es mit dem Abnehmen manchmal nicht klappt. Wir sind emotionale Esser*innen und kompensieren negative Emotionen mit Essen. Je öfter das passiert, desto schwerer fällt es, das antrainierte Essverhalten zu ändern. Ein Ernährungs-Tagebuch kann nicht nur dabei helfen, versteckte Kalorienfallen zu entdecken, sondern auch zu erkennen, wie sich Stress, -Hormone und Gefühle auf dein Gewicht auswirken – damit du künftig -gegensteuern kannst!

8. Bewegung!

Du brauchst nicht zur Sportskanone zu werden! Baue aber in jeden Tag Bewegung ein:

Fahre mit dem Fahrrad, anstatt den Bus zu nehmen. Oder steige einfach eine Haltestelle früher aus. Nehme die Treppe anstelle des Aufzugs und gehe abends noch eine Runde spazieren, statt fernzusehen.

9. Schummeln erlaubt

Die wenigsten halten eine Ernährungsumstellung durch, ohne in Versuchung zu kommen. Das ist nur menschlich und kein Grund, deine Ziele abzuschreiben! Besser, du bist aufs Schummeln vorbereitet. Manchmal reicht statt eines ganzen „Cheat-Days“ auch schon eine einzelne „Cheat-Mahlzeit“ und du kannst danach mit deiner bewussten Ernährung weitermachen.