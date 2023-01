(Bild: Jump & Race)

(Bild: Jump & Race)

0

Am 4. und 5. Februar 2023 steigt das Super-Event in der Wunderino Arena.

JUMP & RACE feiert Jubiläum und lädt dazu nur die allerbesten Stars nach Kiel ein. Es wird ein Treffen der Gigan-ten, das es so noch nicht gegeben hat und vielleicht auch nie wieder geben wird! Nachdem mit Edgar Torronteras, Brice Izzo, Julien Vanstippen, David Rinaldo schon die ersten Stars bekannt gegeben wurden, stehen nun mit Rocky Florensa, dem unvergleichlichen Petr Pilát und Rob Adelberg, der Mann „from down under“ weitere absolute FMX-Heroes fest.

(Bild: Jump & Race)

(Bild: Jump & Race)

Die Sensation ist aber die Zusage des FMX Weltmeisters und Weltrekordinhabers LUC ACKERMANN, der nach seiner schweren Verletzung im Sommer 2022 bereit ist, sein Comeback in Kiel zu feiern! Erlebt die weltbesten Freestyler, atemberaubende Stunts, Motoren, Ben-zin, Adrenalin, spannende Supercross- Rennen, starke Männer und Frauen, heiße Öfen, Kids-Race, Emotionen pur. Mit dem 25. Int. JUMP & RACE MASTERS wartet am 4. und 5. Februar 2023 in der Wunderino Arena Kiel ein einzigartiges Familienevent mit unver-gesslichen Momenten am Fließband auf euch – durch die Kooperation mit dem Willer Wald Projekt jetzt erstmals klimafreundlich!

Alle weiteren Infos gibt es hier.