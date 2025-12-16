0

Sinken die Temperaturen, wird der Alltag für Menschen in Not besonders schwer, ein warmer Schlafplatz und eine Mahlzeit sind oft keine Selbstverständlichkeit. Kiel-Marketing e. V. ruft daher zur Spendenaktion „Winterhilfe” auf.

Anzeige

Auch in diesem Jahr sammelt Kiel-Marketing e.V. in Zusammenarbeit mit den Organisationen Obdachlosenhilfe-Kiel e. V., Kieler helfen mit Herz und Hilfsaktion für Kieler Obdachlose und ihre Vierbeiner wieder Spendenkartons für Menschen in Not. Im Aktionszeitraum vom 1. Dezember bis zum 28. Februar 2026 werden die Päckchen im Welcome Center entgegengenommen, um Menschen in Not in der kalten Jahreszeit auszuhelfen und sie zu unterstützen.

Und so geht’s

Du befüllst deinen eigenen Schuhkarton mit Spenden aus der Liste und gibst ihn unverschlossen ab. Besonders hilfreich sind haltbare Süßigkeiten, Fischkonserven mit Öffnungsgriff, Konservensuppen wie Eintöpfe oder Ravioli, Knäckebrot, Deodorant, Fuß- und Handwärmer, Getränkedosen, Kakao oder andere Getränkepacks, Tee, Hundefutter, Hundespielzeug, 5-Minuten-Terrinen sowie Gutscheine/Coupons (z. B. für McDonald‘s oder Steiskal). Nicht erwünscht sind Bargeld, verderbliche Lebensmittel, Produkte mit kurzer Haltbarkeit, Bekleidung und Schuhe, Decken und Schlafsäcke sowie Alkohol. Die Spendenkartons werden im Welcome Center Kiel gesammelt und nach Sichtung an Menschen in Not in unregelmäßigen Abständen verteilt.

Weitere Infos unter www.kiel-sailing-city.de/winterhilfe