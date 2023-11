(Bild: Thomas Engel)

Am 17. und 18. November um jeweils 20 Uhr wird in der Alten Meierei die Bühne zur Plattform für ein fesselndes musikalisch-dramatisches Theaterstück, das das Leben und Wirken des legendären Nirvana-Frontmanns Kurt Cobain in den Mittelpunkt rückt.

Der begabte Kieler Schauspieler Lasse Wagner, der bereits als langjähriges Ensemblemitglied am Werftparktheater sein Talent unter Beweis gestellt hat, verkörpert auf bewegende Weise die zerrissene Seele und das künstlerische Genie von Kurt Cobain. Begleitet wird er von der talentierten Finja Sannowitz, bekannt von der Niederdeutschen Bühne Flensburg, in der Rolle von Kurts kontroverser Ehefrau Courtney Love. Mit einer beeindruckenden Mischung aus Schauspielkunst und musikalischer Darbietung werden die Höhen und Tiefen im Leben von Kurt Cobain auf faszinierende Weise zum Leben erweckt.

Nirvana-Songs werden live performt

Besonders erwähnenswert ist die musikalische Begleitung, die dem Stück eine besondere Note verleiht. Die Kieler Rockband "Solid Water" wird die Bühne in ein Grunge-Mekka verwandeln und die unvergesslichen Hits von Nirvana zum Leben erwecken. Ihre mitreißende Performance wird die Zuschauer auf eine Reise durch die musikalische Revolution der 90er Jahre mitnehmen. Die Inszenierung bietet nicht nur einen einzigartigen Einblick in das Leben und Schaffen von Kurt Cobain, sondern auch in die Dynamik und die Emotionen, die hinter den Kulissen einer der einflussreichsten Rockbands der Geschichte wirken. Es ist eine Gelegenheit, das Genie und die Tragödie eines der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts hautnah zu erleben.

Sichert euch rechtzeitig Tickets für diese außergewöhnliche Aufführung in der Alten Meierei und lasst euch von der bildhaften Darstellung, der mitreißenden Musik und den beeindruckenden Darstellern in die Welt von Kurt Cobain entführen. So wird Kiel zum Grunge-Hotspot und nimmt euch mit auf eine Reise in die Seele des Nirvana-Frontmanns Kurt Cobain.

