(Bild: Theater Kiel)

„Kleinformat: Bühne“ lädt Schülerinnen und Schüler zum Bühnenbild-Modellbau ein

Das Theater Kiel lädt Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen zum Kreativwettbewerb „Kleinformat: Bühne“. Ziel des Wettbewerbs, der von Theaterpädagogin Marie Coring und Bühnenbildassistentin Nadine Baske initiiert wurde, ist der Bau eines Bühnenbildmodells für Wolfgang Amadeus Mozarts „Die Zauberflöte“. Einzige Teilnahmebedingung sind die Verwendung eines Pappkartons (z. B. Schuhkarton) und eine leere Klopapierrolle. Alle anderen Materialien

können nach Belieben eingesetzt werden. Das Projekt eignet sich auch zur Einbindung in den Theater-, Musik- oder Kunstunterricht. Als Inspiration und Hilfestellung gibt es eine Anleitung als PDF sowie ein Video mit nützlichen Informationen über die Möglichkeiten eines Bühnenbildes und der Bühnentechnik sowie den Prozess, wie man von einer ersten Idee zum fertigen Bühnenbild kommt. Beides ist online abrufbar unter www.theater-kiel.de. Rückfragen

beantwortet Theaterpädagogin Marie Coring per Mail unter marie.coring@theater-kiel.de. Der Abgabeschluss für die fertigen Bühnenbildmodelle ist am Donnerstag, 18. Juni 2020. Die Modelle können montags bis freitags von 7.00 bis 21.00 Uhr am Bühneneingang des Kieler Opernhauses (Rathausplatz 4) abgegeben werden. Unter allen eingereichten Modellen werden drei von einer Fachjury mit Preisen prämiert. Auf der Rückseite des Modells sollten Name, Alter und Kontaktdaten des Teilnehmenden angegeben werden. Sämtliche Modelle werden in der kommenden Spielzeit im Rahmen einer Projekt-Ausstellung zu sehen sein.