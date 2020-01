0

Am Samstag, dem 8. Februar im Audimax der Universität Kiel, und am Sonntag, dem 9. Februar in der MuK Lübeck präsentiert die gemeinnützige Naturschutzorganisation AMAP e. V. zum zweiten Mal ehrenamtlich das jährliche HORIZONTA-Festival.

Das sind je vier Livereportagen mit jeweils zwei Stunden spannungsgeladener Abenteuergeschichten: von hochkarätigen Referenten live erzählt und begleitet von packenden Fotografien und Filmsequenzen auf 10-Meter-Großleinwand mit tiefgehender Musik – auch geeignet für Kinder.

Am Morgen eröffnet die niederländische Profifotografin Jolanda Linschooten das HORIZONTA-Festival um 11 Uhr mit ihrer Liveshow „Wildes Skandinavien“, gefolgt von der „Leavinghomefunktion“ des fünfköpfigen und gleichnamigen Künstlerkollektivs Johannes Fötsch, Kaupo Holmberg, Anne Knödler, Elisabeth Oertel und Efy Zeniou um 14 Uhr. Am Nachmittag um 17 Uhr entführt Sie der Unterwasserfotograf des Jahres 2018 Tobias Friedrich mit „BELOW SURFACE“ in die geheimnisvolle Welt unter der Meeresoberfläche. Den Programmhöhepunkt am Abend um 20 Uhr bildet der Polarforscher und Extremsegler Arved Fuchs mit seiner Livereportage „Kap Hoorn – Antarktis“.

Informationen zu den Projekten der internationalen Naturschutzorganisation AMAP unter: www.amap-brazil.org. Tickets für die HORIZONTA-Festivals Hamburg, Kiel und Lübeck erhaltet ihr unter www.horizonta-amap.de.

8. Februar · Audimax Kiel

9. Februar · MuK Lübeck