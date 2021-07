Badespaß an Kieler Stränden

Die schönsten Strände in Kiel und die besten Tipps findet ihr hier (Bild: Florian Graf /Adobe Stock)

0

Sowohl an den beiden städtischen Badestellen direkt an der Kiellinie oder aber an einem der zahlreichen Strände rund um Kiel: Die Sonne lacht uns diesen Sommer über besonders freudig ins Gesicht. Und wir nutzen die good vibes direkt für zahlreiche Besuche am Meer!

Falckenstein

Der Strand, der mit seiner Nähe zur Stadt punktet, ist Falckenstein. Mit dem Rad seid ihr in gut 40 Minuten hier, mit dem Auto geht‘s wesentlich schneller. Auch die Strandlinien halten hier und wer auf volles Urlaubsfeeling setzt, nimmt die Fähre. Vor Ort befinden sich eine Minigolfanlage sowie ein Kiosk und zwei tolle Cafés: Ute im Bikini und Elefant am Strand. Der flach ins Wasser abfallende Strand ist besonders für Kinder gut geeignet.

TIPP: Leckere Waffeln bei Ute im Bikini bestellen

Steilküste Stohl

Ihr sucht einen atemberaubenden, weiten Blick, der euch zum Träumen einlädt? Dann solltet ihr einen Abstecher an die Steilküste machen. Zwischen Bülk und Dänisch-Nienhof wandert ihr zwischen Wiese, Weite und Waterkant.

Schwedeneck

Schon mal in Schwedeneck den Sonnenuntergang gesehen? Das geht hier nämlich auch auf dem Westufer! Davor genießen wir einen freshen Drink im Blossom Beach oder schnabulieren Tapas beim Blauen Seestern. Meerblick inkusive!

TIPP: Sonnenuntergang auf dem Westufer

Brasilien & Kalifornien

Noch ein kleines Stück weiter und schon seid ihr in Kalifornien und Brasilien. Glaubt ihr uns nicht? Na, dann schaut doch selbst auf der Karte nach … Wir verraten nur so viel: Auf der To-Do-Liste aller Neu-Kieler*innen steht: Ein Foto mit dem Ortssschild machen. Übrigens auch ein toller Spot zum Kiten, Windsurfen und bei richtig Sturm sogar zum Wellenreiten!

TIPP: Perfekter Spot für Wassersportler*innen

Laboe & Stein

Auf dem Ostufer warten noch viele weitere Ecken auf euch, um die Zehen in den Sand zu stecken. So findet ihr mit Laboe und Stein beliebte Strände zum Surfen. In Stein steht außerdem der Tatort Hawaii, eine kleine Location direkt am Beach, die mit Lässigkeit und Lage punktet.

TIPP: Besuch beim Tatort Hawaii

Schilksee

Schilksee ist den meisten dank Olympia ein Begriff, doch nicht nur während der Kieler Woche ist der Hafen Treffpunkt des Segelsports. Rechts und links vom Hafen erstreckt sich ein schöner weißer Sandstrand, der zum Baden, Toben und Sonnen einlädt. In unmittelbarer Nähe befinden sich einige Restaurants, Fischbrötchenstände und kleine Geschäfte.

Stakendorf

Der kurabgabefreie Stakendorfer Strand geht nahtlos in den Schönberger Strand über. Beide eignen sich für Sonnenanbeter*innen, Familien und Fans von Naturstränden.

TIPP: Unbedingt den traditionellen Backfisch bei den Fischerhütten essen!

Mönkeberg

Nach Mönkeberg gelangt man stressfrei mit dem Fördedampfer. Kaum von Bord, steht man schon an dem familienfreundlichen Strand. Er bietet alles, was man für einen perfekten Strandtag braucht: Sand, Meer, leckeres Eis und andere Snacks und Getränke – was will man mehr?! Mönkeberg ist einer unserer Lieblingsstrände, wenn wir mal schnell eine Auszeit brauchen, vor allem, um uns im Kiek ut den tollen Sonnenuntergang anzusehen.

Heikendorf

In Heikendorf gibt es nicht nur allerfeinsten Sand, ein beeindruckendes U-Boot Ehrenmal und hübsche Cafés. Auch der idyllische Hafen ist einen Abstecher wert. Am besten mit der Fähre übersetzen, in Möltenort aussteigen und einen Spaziergang am Wasser entlang zum Strand einlegen. Dort dann ein kühles Eis schlemmen, ins Wasser hüpfen und den Tag bei einem guten Drink ausklingen lassen.

Wir wünschen euch eine gute Strandzeit und coole Beachvibes!