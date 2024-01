(Bild: Leonie Fuhrmann)

Auf dem Kieler Exerzierplatz versammelten sich die Landwirte mit ihren Traktoren kurzfristig. (Bild: Kathrin Mandel)

Rege Beteiligung: Der Kieler Exerzierplatz ist Treffpunkt der Landwirte während ihrer Demonstation. (Bild: Leonie Fuhrmann)

Am Montagvormittag, den 8. Januar schlossen sich auch vor den Toren der Landeshauptstadt viele Landwirt*innen zusammen und starteten einen Konvoi ins Kieler Zentrum. Kurzfristig kam die Demonstration dennoch zum Erliegen.

Bereits aus einigen Kilometern Entfernung waren sie zu hören – mit einem Hupkonzert und ohrenbetäubendem Lärm kündigten sich die Landwirt*innen mit ihren Traktoren aus der Ferne an, die Ihre Sternfahrt aus der Kieler Umgebung in die Landeshauptstadt starteten.

Warum protestieren die Landwirte?

Die Landwirte haben ihre Ärmel hochgekrempelt, Traktoren aufgestellt und sind auf die Straßen geströmt, um beim Bauernprotest in Kiel ihre Stimme zu erheben. Die Gründe für diesen Protest sind vielschichtig und reichen tief in die Wurzeln der Landwirtschaft. Viele Bauern fühlen sich von aktuellen politischen Entscheidungen und wirtschaftlichen Bedingungen im Stich gelassen. Sie kämpfen mit steigenden Kosten, regulatorischen Hürden und niedrigen Preisen für ihre Produkte. Die Frustration über unzureichende Unterstützung und das Gefühl, nicht gehört zu werden, haben sich zu einem mächtigen Antrieb für diesen Bauernprotest in Kiel entwickelt.

Leidenschaftliche Stimmen und entschlossene Forderungen

Auf den Straßen Kiels hallen leidenschaftliche Stimmen wider, die die Herausforderungen und Nöte der Landwirte in allen Facetten beleuchten. Sie fordern eine faire Entlohnung für ihre harte Arbeit, eine stärkere Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse in politischen Entscheidungen und eine nachhaltige Zukunft für die Landwirtschaft.

Die Bauern haben bei diesem Protest in Kiel nicht nur ihre Anliegen deutlich gemacht, sondern auch eine beeindruckende Welle der Solidarität aus der Bevölkerung erfahren. Bürger*innen aus allen Ecken der Stadt haben sich hinter die Landwirte gestellt, um ihre Forderungen nach mehr Anerkennung und Unterstützung zu unterstützen.