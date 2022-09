Bis zum Sommer 2023 soll der neue Standort des Kieler Medienhauses in Schönkirchen fertiggestellt werden. (Bild: falkemedia)

Nachhaltigkeit steht seit jeher im Fokus der falkemedia-Gruppe, u. a. Herausgeber von KIELerleben, Lebensart, ZauberTopf, DigitalPHOTO, Beat und vielen weiteren Titeln. Um künftig kompromisslos nachhaltig im Sinne der Natur und Umwelt agieren zu können, hat falkemedia ein Gebäudekonzept für das Medienhaus entwickelt, welches auf Mensch und Natur ausgerichtet ist.

Wer kennt sie nicht, die tollen Fotos modernster Büros und Coworking-Spaces rund um den Globus, in denen Menschen in „Loft-Spaces” zusammenkommen, um Innovationen voranzutreiben und mit Freude zu arbeiten? Diese Arbeitswelten haben sich bewährt, denn sie sehen das Büro nicht als Aneinanderreihung von Parzellen, in denen ein bis zwei Personen still vor sich hin arbeiten, um sich gelegentlich in der Teeküche oder pünktlich um 12.30 Uhr in der Kantine zu treffen. Spätestens Corona hat gezeigt, dass dieses Modell ausgedient hat. Der Arbeitsplatz der Zukunft hat neue Aufgaben, die darin bestehen, die Energie und Kreativität der Gruppen an einem Standort zusammenzubringen, während Mitarbeitende konzentriertes „Abarbeiten” auch sehr gut zu Hause im Home-Office erledigen können.

Die sechs Säulen moderner Arbeitswelten

Dafür gibt es heute etablierte Konzepte, die aufzeigen, welche Ziele ein Büro bedienen kann. Es wird zwischen Austausch, Erledigen, Kommunizieren, Zusammenarbeiten, Fokussieren und Regenerieren unterschieden. All diese Tätigkeiten gilt es, in der Bürowelt von morgen unter ein Dach zu bekommen – bei falkemedia sogar auch außerhalb des Daches. Denn der Gartenlandschaft mit Außenarbeitsplätzen, Obstgärten, Bienenwiesen und einem Teich wurde ein ebenso großer Wert beigemessen wie dem Innenraum.

Acht Film, Foto- und Podcast-Studios

Anders als klassische Redaktionen bringt falkemedia heute auch klassisches Handwerk und Logistik unter ein Dach. Längst ist das Medienunternehmen digital aufgestellt, produziert Videos und digitale Inhalte für TikTok, Instagram, Facebook, Pinterest und das Web. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für Kund:innen wie Bosch, Siemens, XXXL oder reis-fit erreichte falkemedia so in den vergangenen 12 Monaten mehr als eine halbe Milliarde Kontakte!

„Wir möchten, dass unsere Mitarbeitenden sich fließend zwischen drinnen und draußen bewegen können und sich überall so wohlfühlen können, wie nötig, um sich und damit dem Unternehmen Gutes zu tun.“

Und nun bitte auch nachhaltig!

Nachhaltig im Sinne der Verlässlichkeit und Verbindlichkeit in der Beziehung zu Mitarbeitenden, Kund:innen und Partner:innen war falkemedia schon seit jeher aufgestellt. Doch um der Verantwortung gegenüber der Natur, Umwelt und nachfolgenden Generationen gerecht zu werden, musste neu gedacht werden. So entstand die Idee des falkemedia Green Campus, einem durchweg nachhaltigen Medienhaus. Angefangen von der Holz-Ständer-Konstruktion, die gegenüber dem klassischen Beton-/Stahlbau über 140 Tonnen CO₂ einzusparen hilft, über die riesige Photovoltaik-Anlage, die für bis zu 60 Prozent Strom-Autarkie sorgen wird, über den Teich, der als Regenwasser-Sammelbecken zur Bewässerung des großzügigen Außenbereichs dient, bis hin zum Einsatz nachhaltiger Materialien und die Wahl regionaler und nachhaltig agierender Lieferant:innen.

Kostenlose Lademöglichkeiten für E-Autos und E-Fahrräder

Eine nahezu hundertprozentige Versorgung von Strom und Wärme durch regenerative Energien

Bienenwiese, Teich für ökologische Vielfalt

Gewächshäuser für die Versorgung unserer Studio- und Mitarbeiter-Küchen

Maximale Wiederverwertung von Rohstoffen schon im Arbeitsprozess. Z.B. indem Lieferkartons vor Ort in Füllmaterial für eigene Aussendungen gewandelt werden

und vieles mehr

„Wir sehen dies als Anfang, werden uns am neuen Standort stetig weiterentwickeln und sind bestrebt, ein gutes Beispiel für Mensch- und Natur zugewandtes Arbeiten zu sein”,

sagt Kassian Alexander Goukassian, Gründer der falkemedia Gruppe.

Ein City-Standort bleibt

Beim falkemedia-Neubau hat sich das Unternehmen bewusst für einen Standort vor den Toren Kiels, etwa 15 Minuten vom Hauptbahnhof, entschieden, um genügend Raum für das grüne Unternehmenskonzept zu haben. Es bleibt jedoch der innerstädtische, frisch bezogene Standort am Exerzierplatz, an dem die Regionalmedien KIELerleben, Lebensart und Förde Fräulein produziert werden, die viel Kundennähe erfordern. Dennoch: Alle Mitarbeitenden der Gruppe haben die Möglichkeit, sich flexibel einzubuchen.

Rahmendaten zum Gebäude

Energiebewusster Holzständerwerk-Bau, nahezu KfW-40-Standard mit vier Bereichen: Office-Loft über zwei Ebenen, Studio-Bereich, E-Commerce-Lager sowie Außenbereiche zum Arbeiten und Regenerieren auf insgesamt 1.650 Quadratmetern im Innenbereich sowie knapp 6.000 Quadratmetern auf dem gesamten Areal.

Offen für Gäste und Partner:innen

falkemedia sieht sich als offenes, partnerschaftlich agierendes Unternehmen im Norden. Studios, Arbeitsplätze und Meetingräume können auf Anfrage gerne jederzeit von Externen genutzt werden.