Vor dem Kieler Hauptbahnhof geht bislang nicht viel – zumindest aus Verkehrssicht: Der zweite Abschnitt der Sanierung an Ringstraße/Sophienblatt startet planmäßig – neue Verkehrsführung ab dem 26. August.

Fertig – und gleich weiter

Der erste Bauabschnitt der Sanierung am Kreuzungsbereich Ringstraße/Sophienblatt wird am Dienstag, 26. August, abgeschlossen. Doch zum Durchatmen bleibt kaum Zeit: Bereits am selben Nachmittag beginnt das Tiefbauamt mit der zweiten Bauphase, die voraussichtlich bis zum Donnerstag, 4. September andauern wird.

Neue Sperrungen und Verkehrsregelungen

Mit dem Start des zweiten Abschnitts ändern sich auch die Verkehrseinschränkungen: Die Ringstraße wird an der Einmündung Sophienblatt in Richtung Hauptbahnhof/Gablenzbrücke und Schützenwall gesperrt. Auch das Rechtsabbiegen in beide Richtungen ist dort nicht mehr möglich. Für Busse, Taxis und Lieferverkehr wird hingegen das Abbiegen vom Sophienblatt in die Ringstraße wieder erlaubt. Der Kfz-Verkehr vom Ziegelteich bleibt weiter nur Richtung Innenstadt möglich.

Umleitungen für Autos, Busse und Räder

Der Verkehr wird während der Bauarbeiten großräumig umgeleitet – unter anderem über den Olof-Palme-Damm, Theodor-Heuss-Ring und Schützenwall. Wer Richtung Norwegenkai möchte, wird über den Westring und die Sörensenstraße geleitet. Auch die Buslinien werden angepasst, inklusive Ersatzhaltestellen hinter der Ringstraße.

Radfahrende werden über die Hopfenstraße, Harmsstraße und Auguste-Viktoria-Straße umgeleitet. Alle Umleitungspläne sind online abrufbar unter www.kiel.de/sophienblatt und für ÖPNV unter www.kvg-kiel.de.