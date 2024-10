Birte und Martin Stährmann geben in "Zu Fuß durch Kiel" einen Einblick in die unbekannten Ecken der Landeshauptstadt. (Bild: Birte Stährmann)

Tauche ein in die versteckten Schönheiten Kiels! Am 9. Oktober 2024 nehmen dich Birte und Martin Stährmann mit auf eine einzigartige Reise durch die Landeshauptstadt – bildgewaltig und voller überraschender Entdeckungen.

Ein Abend voller Inspiration

Am Mittwoch, den 9. Oktober 2024, um 19 Uhr öffnen sich die Türen der Buchhandlung Libelli in Altenholz für einen besonderen Abend. Die Autoren Birte und Martin Stährmann präsentieren ihr neues Buch „Zu Fuß durch Kiel: 12 Spaziergänge“ – und das nicht nur mit Worten, sondern auch mit eindrucksvollen Bildern.

Kiel neu entdecken

Selbst eingefleischte Kieler werden Neues entdecken, wenn die beiden Autoren ihre Erlebnisse und Eindrücke schildern. Im Herbst 2022 begannen sie ihre Recherchen und durchstreiften dabei die Stadt, um versteckte Juwelen und außergewöhnliche Orte zu finden. Einheimische, die glauben, ihre Stadt in- und auswendig zu kennen, werden sich wundern, wie viel es noch zu sehen gibt.

Vielfältige Themen und Rundwege

Die Spaziergänge, die Birte und Martin Stährmann vorstellen, sind so vielfältig wie die Stadt selbst. Von „Herrschaftliches Wohnen im Villenviertel“ über „Streetart und buntes Multikulti“ bis hin zu „Wildromantische Flusslandschaft“ – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Dabei legen die Autoren nicht nur Wert auf Sehenswürdigkeiten, sondern auch auf die Geschichten und die Atmosphäre der Viertel.

Persönliche Einblicke und Liebe zu Kiel

Das Buch „Zu Fuß durch Kiel“ unterscheidet sich von klassischen Reiseführern durch seine persönliche Note und die subjektive Perspektive der Autoren. Birte und Martin Stährmann wollen ihre neu erwachte Liebe zu Kiel teilen. Die Spaziergänge sind thematisch gestaltet und laden dazu ein, die Stadt mit neuen Augen zu sehen.

Tickets und weitere Informationen

Karten für die Lesung kannst du für 14 € erwerben – entweder telefonisch oder per WhatsApp unter 0431-30034885, per E-Mail an altenholz@libelli-buch.de, oder direkt im Laden in der Altenholzer Str. 5, 24161 Altenholz. Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen und erlebe einen inspirierenden Abend in der Buchhandlung Libelli.

Erlebe Kiel wie nie zuvor und entdecke die Schönheit und Vielfalt dieser faszinierenden Stadt aus einer völlig neuen Perspektive. Wir sehen uns in Altenholz!