Bewusstes Ostern während Corona-Krise

Unser Osterfest in Kiel wird anders dieses Jahr - aber das heißt nicht, dass es schlechter wird (Bild: Ramona Dabringer)

Ein Osterfest wie wir es kennen, groß, laut, mit Kindern und Trubel, vielleicht mit Osterfeuer und Osternestsuchen in einem der Kieler Parks wird es dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht geben. Wir verraten euch, wie ihr den Spieß umdreht und bewusst langsam Ostern erlebt.

1. Zeigt, wer euch wichtig ist

Wem Freunde und Familie noch so sehr fehlen, der sollte sich überlegen, ob er ihnen nicht mit etwas Einzigartigem und Persönlichen in diesem Jahr erst Recht eine Freude machen kann. Egal ob selbstgemacht (z.B. Marmeladen, Pesto, Gewürze, Öle, Bastelein ...) oder hübsche Kleinigkeiten lokaler Unternehmen: Beschenkt die wichtigen Menschen in eurem Leben mit einem kleinen Dankeschön und einer fetten, virtuellen Umarmung.

2. Gemeinsame Zeit nachholen

Wer die Feiertage jetzt nicht zusammen verbringen kann, der kann sie nachschenken: Gemeinsame Ausflüge, kleine Urlaube, Wochenenden: Verschenkt jetzt einfach ein bisschen Zeit an die Eltern oder Großeltern. Da freut sich aktuell jeder drüber.

3. Kultur für die eigenen vier Wände

Wer nicht raus kann, um die Ostertage für Kino, Kultur und Theater zu nutzen, braucht nicht traurig sein. Viele Museen und auch Konzerthäuser streamen einige Aufführungen oder Ausstellungen online. Am Samstag, den 11. April, streamt das Theater Kiel zum Beispiel AIDA um 19.30 Uhr auf YouTube.

4. Entspanntes Osteressen: Regional und bewsst

Wer jetzt die Zeit hat, der kann sich bewusst auf das Osteressen vorbereiten und auch hier das Thema Achtsamkeit einfließen lassen. Wie wäre es mit saisonalen, regionalen Gerichten, die der Seele und dem Körper gut tun, aber gleichzeitig die lokalen Landwirte unterstützen!? Bewusst Gutes tun an Ostern: für sich selbst und andere.