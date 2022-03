0

Jetzt Plätze sichern: Mitte Mai geht die Segelcamp-Saison in die nächste Runde! Bereits seit 20 Jahren findet jedes Jahr das Camp 24/7 der Landeshauptstadt Kiel an der Kiellinie statt. Online könnt ihr nun Kurs-Wünsche äußern und das Programm einsehen.

Das Projekt, vertreten durch die Stadtwerke Kiel AG, Kiel-Marketing sowie 90 weitere unterstützende Partner:innen, bringt Groß und Klein aufs Wasser. Das Segelcamp bietet ein Angebot für alle: Familien, Kinder, Firmen – aber vor allem die Kids und Jugendlichen können profitieren: Bei dem vielfältigen Kursangebot lernen sie nicht nur zu segeln, sondern bekommen Umweltverständnis vermittelt und stärken ihre Teamfähigkeit. Kurs-Wünsche für Gruppen und Schulklassen außerhalb der Sommerferien können auf der Website www.camp24-7.de ab sofort geäußert werden.

Auch Kombi-Angebote mit Segelkursen in Verbindung mit sportlichen Tätigkeiten wie Volleyball sind möglich. Auf dem Wasser werden außerdem wichtige Themen wie Meeres- und Klimaschutz weit über die Theorie hinaus behandelt. So erkunden Teilnehmer:innen des Kombi-Angebots „Forschen und Entdecken” die Meeresbewohner direkt am Ort des Geschehens. Individuell können drei bis fünf Tageskurse für Projektgruppen von Schulen nach Wunsch zusammengestellt werden. Für Einzelbucher:innen innerhalb der Sommerferien folgt der Buchungsstart Ende März. Die Kurse finden je nach Alter und Erfahrung auf Optimisten, O’pen BIC Booten, c55-Jollen oder Skippi Yachten statt.

Weitere Informationen gibt es unter: Tel.: (0431) 240 00 70 und unter www.camp24-7.de.