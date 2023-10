An zwei Tagen feierte das Casino in Kiel seinen 25-jährigen Geburtstag. (Bild: O. Mahlzahn)

Die Kieler Initiative gegen Kinderarmut freute sich über die Spende des Casinos von 10.000 Euro. (Bild: O. Mahlzahn)

Das CASINO Kiel am Bootshafen feierte am 2. Oktober einen Meilenstein: 25 Jahre voller Glücksmomente und spannender Spielabende. Seit seiner ersten Öffnung am 2. Oktober 1998 hat das Casino rund 1,5 Millionen Gäste aus aller Welt angezogen und zu einem der beliebtesten Treffpunkte für Nachtschwärmer in Kiel gemacht.

Zum Jubiläum erwartete die Besucher ein zweitägiges Programm, das am Montag, den 2. Oktober, mit einem exklusiven Event für geladene Gäste begann. Ein Flying Buffet, Live-Musik des talentierten Kieler Sängers Yonatan Pandelaki und Extra-Spiele mit attraktiven Gewinnen standen auf dem Programm, um sich bei langjährigen Gästen, Partnern und Freunden für ihre Treue zu bedanken. Ein voller Erfolg, wie sich herausstellen sollte.

Gewinne: Küstenräder wurden verlost

Nur einen Tag später öffnete das Casino seine Türen für alle. Ab 15 Uhr forderten die Gäste an den Spieltischen ihr Glück heraus und erzielten bei verschiedenen Spielen Extra-Gewinne. Höhepunkt des Jubiläums waren die Verlosungen von insgesamt zehn E-Bikes der renommierten Kieler Firma Küstenrad im Wert von je 5.000 Euro. Das Thema Nachhaltigkeit steht auch im Casino im Vordergrund und so bietet es seinen Mitarbeitenden das Leasing von E-Bikes an.

Yonatan Pandelaki sorgte für gute Stimmung am Klavier. (Bild: O. Mahlzahn)

Engagement gegen Kinderarmut

Ganze 10.000 Euro spendete das Casino an die Kieler Initiative gegen Kinderarmut (inka). Rainer Schepull, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Spielbank SH GmbH, überreichte anlässlich des 25-jährigen Geburtstages des Casino Kiel einen Scheck in Höhe von 10.000 Euro an Inka e.V.. „Inka leistet seit vielen Jahren hervorragende Arbeit für bedürftige Kinder in Kiel.

Anlässlich des Casino-Jubiläums wollten wir für eine gemeinnützig Initiative in Kiel spenden. Kinderarmut ist mittlerweile kein Einzelschicksal mehr, da nicht alle Kinder mit gleich guten Voraussetzungen ins Leben starten“, sagte Schepull. Ein weiteres Highlight versprach das das abendliche Buffet des Caterings Jus & Jar zu werden, bei dem die Gäste kulinarisch verwöhnt wurden. In allen Spielstätten arbeitet das Casino mit den hochwertige Snacks des Caterers zusammen. Schließlich stießen alle zufriedenen Gäste auf die kommenden 25 Jahre Casino in Kiel an.

Weitere Infos findest du auf der Website des Casinos.