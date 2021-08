(Bild: KIELerleben Redaktion)

Im Kieler Schifffahrtsmuseum ist ab sofort ein maßstabsgetreues Modell der „Color Magic“ als Teil der Abteilung „Passagierschifffahrt und Kreuzfahrten“ zu bewundern.

Die Color-Line-Fährschiffe gehören zu Kiel wie der Sand zum Strand – seit 1961 legen sie täglich am Norwegenkai ab und bringen Passagiere von der Landeshauptstadt nach Oslo. Die weltweit größte Autofähre, „Color Magic“, wurde 2007 sogar in Kiel getauft und hat somit eine besondere Bedeutung für die Stadt. Am 23. August wurde daher im Stadt- und Schifffahrtsmuseum ein 3D-gedrucktes Schiffsmodell im Maßstab 1:100 von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer enthüllt. Das Miniaturexponat wurde mit viel Hingabe zum Detail gefertigt, inklusive Passagierfiguren und authentischer Beleuchtung. Besucher*innen können sich über die Seefahrtsgeschichte Kiels informieren und das kleine (große) Fährschiff ab sofort auch aus der Nähe betrachten.

Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum: Wall 65, 24103 Kiel

Täglich (außer montags) von 10 bis 18 Uhr geöffnet