Das Medienhaus falkemedia hat sich beim Bau des neuen Green Campus für einen langlebigen Betonboden von Condulith entschieden. (Bild: falkemedia Regional)

In nur wenigen Monaten entstand im Gewerbegebiet Schönkirchen der neue falkemedia Green Campus, der nicht nur neue Bürostrukturen, sondern ein ganzheitliches Lebensgefühl schafft. Errichtet wurde er durch die Zusammenarbeit mit spezialisierten Gewerken, wie der Firma Condulith, die den langlebigen Industrieboden aus Beton verlegte.

Der Green Campus von falkemedia in Schönkirchen bei Kiel ist nicht nur ein Ort des Arbeitens, sondern ein Lebensraum, der den Begriff der Work-Life-Balance neu definiert. Job und Freizeit sind beides Aspekte, die in den Alltag aller Mitarbeitenden integriert werden.

Was ist besonders an Condulith?

Ein zentraler Bestandteil dieses visionären Konzepts ist der Betonboden im Erdgeschoss, der auf über 1.000 Quadratmetern Fläche von Condulith angefertigt wurde. Dieser Boden ist mehr als nur ein funktionaler Untergrund – er dient als Grundlage für inspirierendes Arbeiten im falkemedia Green Campus.

Hohes Maß an Qualität

Condulith, der Experte für Industrieböden aus Beton, hat hier einen Boden geschaffen, der nicht nur den optischen, sondern auch den statischen und bauphysikalischen Anforderungen in höchstem Maße gerecht wird. Beton, als vielfältig einsetzbarer Baustoff, bildet die Grundlage für eine moderne und nachhaltige Architektur.

Bei rund 6.000 Unternehmen bewährt

Die Industrieböden von Condulith sind nach industriellen Standards gefertigt und zeichnen sich durch höchste Qualität aus. Sie haben sich bereits in über 6.000 Unternehmen bewährt und sind in vielen bekannten Großunternehmen im Einsatz. Condulith steht nicht nur für Industrieboden, sondern für eine zukunftsweisende Vision von Räumen. Der Betonboden am falkemedia Green Campus ist somit mehr ist als nur ein Untergrund – er ist ein Statement für modernes Arbeiten im Einklang mit der Umwelt.