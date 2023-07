(Bild: Festival auf dem Bauernhof)











0

Vom Open Air Festival mit Livebands bis zum Klassik-Konzert hat die Landeshauptstadt und ihre Umgebung im August wieder einiges zu bieten. In diesem Artikel haben wir einige Highlight für dich zusammengefasst, die du nicht verpassen solltest.

Ubuntu

1., 2., 3., August, 14.30 Uhr • Schleswig

Jedes Jahr stellt der gemeinnützige Familien-Circus Ubuntu aus Horst ein neues Programm auf die Beine und geht in den Sommerferien mit einem Team aus jugendlichen Artist*innen und ehrenamtlichen erwachsenen Helfer*innen auf Tournee durch Schleswig-Holstein. Die Gruppe arbeitet jeden Samstag, an

Feiertagen und in den Ferien intensiv am neuen Programm und an der Ausrüstung des Circus. Von der Idee, über die Geschichte, die Choreografien, die Musik bis zu den Kostümen, der Küche, der Öffentlichkeitsarbeit und der Pflege der Trecker und Circuswagen: Alles wird selbst erdacht, organisiert und gemacht. So entsteht jedes Jahr neu eine gemeinschaftliche Meisterleistung. Im Frühling 2020 musste die geplante Tournee vollständig abgesagt werden, in 2021 entstand dann in einem Sommercamp der erste Ubuntu-Film, der immer noch angeschaut werden kann. Im letzten Jahr ging der Circus erstmals wieder auf Tournee, allerdings ohne das schöne Circuszelt. Dieses Jahr wird es nun – endlich! – wieder eine dreiwöchige Tournee mit allem drum und dran geben. Und es haben sich entscheidende Dinge verändert. Weitere Informationen unter www.ubuntu.de.

Balkan ParadiSE Orchestra

2. August, 19.30 Uhr • Freilichtbühne Krusenkoppel, Kiel

Lange gesucht und endlich gefunden: Zehn außergewöhnliche Musikerinnen mischen das Brass-Genre auf! Anfang 2015 zunächst auf den Straßen Barcelonas gelebt, erprobt und schließlich definitiv geboren – heute ein Konzert- und Show-Act, der sowohl auf schicken Bühnen, als auch schlicht auf der Straße funktioniert. Wer also einmal wieder ausgelassen tanzen möchte, wird bei dem Elixier von Rhythmen aus der ganzen Welt und den emotionsgeladenen Melodien mehr als eine passende Gelegenheit dazu finden!

Nito Torres

11. August • Lutterbeker, Lutterbek

„Zwei Dinge lassen Nito Torres nicht los: seine Gitarre und das Ruhrgebiet. Der meisterhafte Beobachter des alltäglichen Wahnsinns und offizieller Türsteher der Herzen bewegt sich gekonnt zwischen den Genres. Getreu dem Motto: Das Leben ist einfach zu lustig, als dass man keine Witze darüber machen sollte, demontiert er selbstironisch sich und andere, indem er immer wieder die Perspektive wechselt. Nito Torres ist Zucker – süßböse bis melancholerisch.” (WAZ) Feingeistig fleischig ohne Feigenblatt vor dem Mund. Und singen kann er auch noch.

Eine Liebeserklärung an die Region. Der Eintritt kostet 20 Euro.

Enzo Festival

11., 12. August • Wagersrott

Am 11. und 12. August findet in Wagersrott das „Enzo-Festival“ mit über zwanzig Bands auf zwei Bühnen statt. Bekannt geworden ist das urige Musikfestival durch seine vielfältige und qualitativ hochwertige Musikauswahl aus verschiedensten handgemachten Musikrichtungen und seine idyllische Lage inmitten der Landschaft Angeln.

Inzwischen zählt das Festival zu den festen Größen in der norddeutschen Musik-

Szene. Weitere Informationen zu Vorverkauf, Bands usw. unter www.enzo-festival.de.

Von allem was

12. August, 20 Uhr • Die Pumpe, Kiel

’nur wir‘ sind vier richtig norddeutsche Jungens im besten Alter. Sie machen Musik ohne Instrumente. Dazu tragen sie schnieke Auftrittsklamotten und hoffen so jeden Abend aufs Neue, dass ihnen die Herzen des Publikums zufliegen – oder zumindest ein bisschen Unterwäsche. Auf eine Stilrichtung legen sie sich nicht fest, auch wenn sie gerne mit der guten alten 90-er-Jahre-Boygroup verglichen werden. Damit sie aber nicht zu sehr in die Welt der schlecht sitzenden Jeansjacken abdriften, singen sie auch gerne mal klassische Musik, Liedermaching-Lieder oder mixen traditionelle Stücke mit modernen Musikrichtungen wie Rap oder druckvollem Pop. Tickets und Infos unter

www.diepumpe.de.

Miss Hope Goes Fishing

13. August, 19 Uhr

Alte Meierei am See, Postfeld

Poetische Songs aus tiefen Gewässern mit der Sängerin Claudia Giese, dem Pianisten Thomas Krizsan und dem Cellisten Arturo Figueroa. Sinnlich, schillernd und menschlich sind die Texte und Kompositionen. Besondere Elemente in der Musik von Miss Hope goes fishing sind die Mischung von akustischen Instrumenten mit elektronischen Klangverschmelzungen von Stimme und Synthesizer, Wechsel zwischen Gesang und Sprache. Claudia Gieses Stimme changiert zwischen Chanson- und Jazzklang – auf Deutsch, Französisch, Spanisch und Englisch.

Festival auf dem Bauernhof

18. + 19. August • Taarstedt

Du magst gute handgemachte Livemusik, familiären Charme und Urlaub auf dem Bauernhof? Dann wirst du das Angeliter Open-Air Taarstedt richtig genießen können. Am 18. und 19. August hören Sie DAD, Pennywise, The Real McKenzies, Dritte Wahl und viele mehr auf dem Festival im rustikalen Ambiente des malerischen Dreiseitenhofes. Außerdem dabei sind Tequila and the Sunrise Gang, Montreal und Mac Piet. Dazu gibt es nette Menschen, kühle Getränke und regionale Köstlichkeiten. Tickets, Infos zum Camping und das gesamte Line-up findest du unter www.angeliter-openair.de.

Leche Con Café

18. August, 20 Uhr • Kulturladen Leuchtturm,

Kiel-Friedrichsort

Leche con Café präsentieren Musik aus Kuba und Lateinamerika fürs Herz und für die Seele. Die temperamentvolle Sängerin Peggy Sunday hat in Südamerika ihre zweite Heimat. Gemeinsam mit dem Kubaner Amed Soto spielt und singt sie im Lutterbeker die schönsten südamerikanischen Canziones. Begleitet werden die Beiden von Torge Niemann (Gitarre), Jens Bruns (Percussion) und Juan Iriarte Lecaros (Percussion). Die Gäste dürfen sich auf eine mitreißende Band freuen, die mit großer Spielfreude ihr Publikum begeistert. Eintritt ab 20 Euro, für Schüler und Studenten 10 Euro.

Kubanisches Lebensgefühl

18. August, 20 Uhr • Kulturladen Leuchtturm, Kiel-Friedrichsort

Die Band Leche con Café präsentiert Musik aus Kuba und Lateinamerika fürs Herz und für die Seele. Die temperamentvolle Sängerin Peggy Sunday hat in Südamerika ihre zweite Heimat. Gemeinsam mit dem Kubaner Amed Soto spielt und singt sie im Kulturladen Leuchtturm die schönsten südamerikanischen Canziones. Begleitet werden die Beiden von Torge Niemann (Gitarre), Jens Bruns (Percussion) und Juan Iriarte Lecaros (Percussion). Die Gäste dürfen sich auf eine mitreißende Band freuen, die mit großer Spielfreude ihr Publikum begeistert.

Eintritt ab 20 Euro, für Schüler*innen und Studierende 10 Euro.

Literarisches Sommerfest

18. August, 19 Uhr Literaturhaus SH, Kiel

Was müssen Übersetzer*innen tun, um dem Original möglichst nahezukommen? Wie schaffen sie es, dass Original und Übersetzung nicht zwei verschiedene Werke werden? Wie viel Freiraum haben Übersetzende? Wie eng sind ihre Möglichkeiten? Sie übersetzen ja nicht nur Wörter, sondern ganze Texte aus einer anderen Kultur, einer fremden Literatur, die anderen Sitten gehorcht als die hiesige. Darüber tauscht sich an diesem Abend Helga van Beuningen mit ihrer Übersetzerkollegin Karen Nölle aus, die u. a. Werke von Doris Lessing und Alice Munro ins Deutsche übertrug.

Queen meets ABBA

18.+19. August, ab 20 Uhr • Stadthalle Eckernförde

Mehr Fame geht kaum: Am 18. und 19. August lassen die Original-Solist*innen der Musicals „Queen“ und „ABBA“ die Stadthalle Eckernförde erstrahlen. Nach den wunderbaren Shows in 2022 von „Ich war noch niemals in New York“ und „Mamma Mia“ wird das Programm noch mal überboten. Aufgrund der großen Nachfrage werden die Welthits von ABBA gebührend zelebriert. Natürlich wieder mit den Hauptdarsteller*innen der großen Musical-Shows. On top wird Freddie Mercury in Person wieder auferstehen. Die Welthits von QUEEN sind unvergessen. Tagestickets kosten 59 Euro und sind erhältlich über Eventim und überall, wo es Tickets gibt. Mehr Infos unter www.music-events.net.

Literatursommer meets Lesemeer

26. August, 14.30 Uhr • Ocean Summit, Kiel

Anlässlich des Literatursommers laden der Ocean Summit und das Junge Literaturhaus am Samstag, 26. August, von 14.30 bis 17 Uhr zu einem kreativen Familien-Nachmittag rund um Bücher und das Meer in das Segelcamp an der Kiellinie ein. Es erwartet dich eine multimediale Lesung aus dem wundervollen Kinderbuch von Marlies van der Wel „Seesucht“ durch die Vorlesepat*innen des Literaturhauses. Freu dich außerdem über meerverliebte Büchertipps der Kieler Leseratten, Wissen rund um die heimischen Meere und bunte Bastelaktionen – und das alles im wetterfesten Segelcamp direkt an der Kiellinie.

Best of Poetry Slam

31. August, 19 Uhr • Räucherkate am Drathenhof, Molfsee

Am 31. August treten vier Poet*innen gegeneinander an. Mit dabei sind Michelle Boschet, Selina Seemann, Stefan Schwarck und Jann Wattjes. Moderiert wird der Dichterwettstreit wieder von dem bekannten Poetry-Slammer Björn Högsdal. Die Poet*innen haben sechs Minuten Zeit, ihre selbst verfassten Texte vorzutragen – gereimt oder erzählt, komisch oder ernst, bissig-politisch oder lyrisch-gefühlvoll. Das Publikum entscheidet mit seinem Applaus über die beste Dichterin oder den besten Dichter des Abends.