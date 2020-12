Die Dezember-Ausgabe der KIELerleben ist da!

2

Soviel ist sicher – das diesjährige Weihnachtsfest und alles drumherum wird anders als wir es kennen. Von der Verlängerung des Teil-Lockdowns sind neben dem Kieler Einzelhandel ganz besonders die Gastronomie sowie die Kulturszene betroffen.

Nichtsdestotrotz haben wir uns für die letzte Ausgabe des verrückten Corona-Jahres 2020 besonders viel Mühe gegeben und euch spannende Themen zusammengestellt.

Los gehts mit einem Weihnachts-Spezial. Erfahrt in unserem Titelthema, welche Geschenketipps die Weihnachts-Wichtel für euch bereithalten. Neben dem Weihnachts-Shoppen auf der Holtenauer, wo viele inhabergeführte Einzelhändler nur darauf warten, euch individuelle Herzenswünsche zu erfüllen, wird es auch in diesem Jahr wieder die Wunschbaum-Aktion der Landeshauptstadt Kiel geben. Bedürftigen Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern – was könnte es aktuell wichtigeres geben? Wir zeigen euch außerdem, wo ihr in diesem Jahr euren Weihnachtsbaum bekommt, um das Fest in den eigenen vier Wänden so gemütlich wie eh und je zu gestalten.

Zum Fest gehört traditionell ein richtiges Weihnachtsessen. In unseren kulinarischen Highlights erfahrt ihr, wo ihr in diesem Jahr eure „Ente to go“ bekommt und welche leckeren Rezepte ihr einfach selbst zubereiten könnt. Darüber hinaus haben wir euch eine Liste mit Kieler Gastronomen zusammengestellt, die besonderen Wert auf regionale und saisonale Produkte legen sowie auf nachhaltige Verpackungen und Transportwege.



Außerdem findet ihr auf unseren Kulinarik-Seiten einige Tipps zu Weihnachtsmarkt-Schlemmereien, die ihr mit einem Thermomix ganz einfach zuhause selbst hinbekommt. Sollte ihr keinen Thermomix in der eigenen Küche haben, senden wir euch die Rezepte natürlich auch in „entthermomixisierter“ Form.

In unserem Stadtgeschehen halten wir euch zu den aktuellen Themen der Stadt auf dem Laufenden. Redakteurin Mona war zu Gast in der StrandFabrik und berichtet von den angesagtesten StartUps in Kiel. Außerdem erfahrt ihr, wieso in welchen Bereichen sich Kiel im nationalen Stadtmarken-Ranking verbessert hat, wo Kiels Impfzentren geplant sind und wieso sich die Omas gegen Rechts über eine besondere Auszeichnung freuen dürfen.

Natürlich möchten wir dazu beitragen, dass auch die kommenden Wochen für euch so erträglich wie möglich werden. In unserem Kapitel zu Wohnen & Wohlfühlen gibt es ein paar Tipps zum Gemütlichmachen und von welchen Trends ihr euch auch im Winter 2021 inspirieren lassen könnt. Außerdem zeigen wir euch, wie ihr gesund durch die tückische Erkältungszeit kommt.

Wir wünschen euch nun besinnliche Adventstage und eine wunderschöne Weihnachtszeit im Kreise eurer Lieben. Bleibt gesund und zuversichtlich und kommt gut ins neue Jahr 2021!

Euer KIELerleben-Team

Hier geht es zur neuen Ausgabe der KIELerleben.