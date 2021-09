Diese KiWo-Highlights warten auf euch!

(Bild: Landeshauptstadt Kiel/ Thomas Eisenkrätzer)

Wir Nordlichter lassen uns von Corona nicht die KiWo-Stimmung nehmen und steigern mit dem diesjährigen Programm „coronakonform“ unsere Vorfreude auf die kommenden Jahre.

Wasser und Land, Bühne und Regattabahn: Viele Events verschmelzen in zehn Tagen zu einer sehr besonderen Mischung. Die Kieler Woche konzentriert sich in 2021 einmal mehr auf ihren Kern: das Segeln. Die großen Events und Bühnen müssen noch warten.

Open Ship & CAFÉ international:

Wie alle Jahre beteiligt sich die Marine auch dieses Jahr an der unter erschwerten Bedingungen stattfindenden Kieler Woche 2021. Wesentliche Anteile sind die traditionellen Kutterregatten, Regattabegleitfahrten mit Marineschiffen, ein Konzert des Marinemusikkorps Kiel für einen wohltätigen Zweck sowie in der Regel drei Open Ship-Tage, die aber dieses Jahr auf einen reduziert werden. Dieses Open Ship ist für Samstag, den 04. September geplant von 13 bis 17 Uhr. Die Marine öffnet die Tore des Marinestützpunkts Kiel-Wik zur Besichtigung von Deutschen Marineeinheiten

Flandernbunker an der Kiellinie 4. und 5. September 2021, Flandernbunker, 11-18 Uhr: Zwei Tage “Café International” zur Kieler Woche 2021 Runder Tisch, eine Welt - Kommt alle mit Picknick! Zwei schöne Tage voll Livemusik und bunter Kultur. - Eintritt frei - Essen u. Trinken mitbringen - kein Verkauf - Menschen unterschiedlicher Nationen, Kulturen und Meinungen kommen zusammen, bringen Essen und Getränke mit - und teilen mit anderen, um so vielleicht in Gespräche zu kommen. Dazu gibt es interkulturelle Life-Musik (z.B. Welt-Musik, Sinti-Jazz, Jiddische Musik), Informationen und Mitmachspiele für große und kleine Menschen. Spontanes Kommen mit Picknick möglich – Platzreservierung unter info@Kriegszeugen.de oder 0431 – 260 630 9 ratsam. Zum „Café International“ lädt der Verein Mahnmal Kilian ein in Zusammenarbeit mit dem Kieler-Woche-Büro und dem Forum für Migrantinnen und Migranten der Landeshauptstadt Kiel sowie verschiedenen Verbänden und Vereinen. Partner ist die Arbeitsgemeinschaft Kieler Auslandsvereine und die Europa-Union. Vertreten sind lnteressenverbände wie der Landesverband der Sinti und Roma, das Kieler Friedensforum, der Afrika-Verein Lisungi, die Deustch-Russische Gesellschaft oder die Deutsch-Ungarische Gesellschaft. Auf der gesamten "Bunkerinsel" soll dazu das "Café International" stattfinden – wie schon in den Jahren 2018 und 2019. Die Veranstaltung wird vom Förderfonds „Zusammenhalt stärken – Teilhabe sichern“ unterstützt. Erstmals wird das Fest 2021 zur Kieler Woche parallel zum “Open Ship” der Marine stattfinden. Daher lädt der Verein Mahnmal Kilian in seiner „Speakers Corner“ auch zum Meinungsaustausch zum Thema „Krieg & Frieden“ ein, wozu insbesondere auch Soldat*innen und Vertreter*innen von Friedensverbänden eingeladen sind. Es sind alle Gäste der Kieler Woche eingeladen, Menschen aller Kulturen und Nationen. Statt Eintritt: Bitte Speisen und Getränke ihres Kulturkreises mitbringen und die Bereitschaft, mit anderen Gästen zu teilen und auch bei ihnen zu probieren – sofern die Pandemiebestimmungen das zulassen. Ein Verkauf findet nicht statt. Bitte eigenes Geschirr mitbringen – Spülmöglichkeit und Grillmöglichkeit vorhanden. Für das Fest an zwei Tagen werden Tische, Bänke und Zelte auf der gesamten "Bunkerinsel" aufgestellt, sodass man auch bei Regenwetter nicht allein auf den Bunker angewiesen ist. Neben den verschiedenen Musikbands dürfen Gäste gern eigene Instrumente für kleine Auftritte oder Jamsessions mitbringen.

Feuerwerke:

„Segelfeuerwerk - Himmlisches Spektakel zur Kieler Woche-Halbzeit“ in Schilksee (7. September)

Das Segelfeuerwerk findet auf der Förde vor dem Olympiahafen Schilksee statt und markiert traditionell den Schichtwechsel der antretenden Segelklassen der Kieler Woche

„Sternenzauber über Kiel - Spektakuläre Licht- und Feuerwerkshow, präsentiert von AIDA“ an der Kiellinie (12. September)

Die Zuschauer*innen können gespannt sein auf einige Neuerungen. Um ein klares nachhaltiges Signal zu setzen, wird der Teil des pyrotechnischen Feuerwerkes beim „Sternenzauber über Kiel, präsentiert von AIDA“ um einige Minuten gekürzt, um Co2-Emissionen und Feinstaubbelastung zu verringern. Darüber hinaus wird zum Wohle der Tiere auf besonders laute Knalleffekte verzichtet.

Trotzdem werden alle Fans von großen Emotionen auf ihre Kosten kommen: die Show wird erstmals durch eindrucksvolle Lichtinszenierungen in Form von einer beeindruckenden Drohnenshow sowie einer begleitenden Licht- und Lasershow ergänzt. Die Zuschauer*innen dürfen sich über eine vielseitige Inszenierung freuen, bei der sich spektakuläre Feuerwerksbilder mit 200 Drohnen in maritimen Bildwelten sowie diversen Licht- und Laserelementen abwechseln. Zur Einleitung der großen Abschlussinszenierung gehen ab 20.30 Uhr traditionell die sogenannten „Fackelschwimmer*innen“ – Taucher*innen von verschiedenen Tauchsportvereinen mit Fackeln an der Reventloubrücke ins Wasser und läuten damit das Abschlussspektakel der Kieler Woche ein.

Die Dauer der Gesamtshow geht von 20.30 bis ca. 21. 45 Uhr und wird auch wieder musiksynchron begleitet, um einen ganz besonderen gemeinsamen Abschied der Kieler Woche 2021 zu erleben.

Windjammer-Segelparade für alle:

Windjammer-Segelparade für alle am 11.09.2021

Über 90 Privatsegler*innen und 30 Traditionsschiffe

Die Segelparade wird angeführt von der Alexander von Humboldt II

Weitere Führungsschiffe sind die Swaensborgh, Thor Heyerdahl, Mare Frisium, Albert Johannes und Abel Tasman

Um 11 Uhr startet die Segelparade und die Schiffe laufen in Paradeformation aus.

Die zweistündige Parade startet auf der Höhe des Tirpitzhafens und endet zwischen den Leuchttonnen 5 und 6 um circa 13:00 Uhr

Kultur erleben:

„gewaltig leise“

Künstler, bei denen noch Karten verfügbar sind:

Klaus Lage

Die Thalbachs

Dirk Schäfer

Erik Cohen + TV Smith

Kinderkonzerte:

Coole Kinderkonzerte auf der Freilichtbühne Krusenkoppel

Wo es abends für die Erwachsenen „gewaltig leise“ wird, spielt nachmittags die Musik für Kinder.

Endlich wieder mitsingen und auf den Rängen tanzen: Wenn wir schon keine Spiellinie machen dürfen, gibt es zumindest Musik.

Trotz Absage der Spiellinie finden vom 4. – 12.9. täglich von 15 – 16 Uhr tolle Kinderkonzerte auf der Freilichtbühne Krusenkoppel statt, denn eine Krusenkoppel ganz ohne Kinder kann sich das Spiellinienteam einfach nicht vorstellen

Das Programm bietet von allem etwas: Rock und Pop, Klassik und Hip-Hop, Gesang und Instrumentales

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig

Segelkino:

Kuratiert durch das CINEMARE Meeresfilmfestival bietet das Kieler-Woche-Segelkino (3. bis 11. September) auch in diesem Jahr jeden Abend gegen 21 Uhr meeresnahe Filmerlebnisse.

Eine spannende Ausnahme zum CINEMARE-Programm bietet der erste Kieler-Woche-Sonntag, 5. September: Auf der Projektionsfläche des Küstenkraftwerks wird in einer Preview der Kieler „Tatort: Borowski und der gute Mensch“ gezeigt (Autor: Sascha Arango, Regie: Ilker Çatak) – Nervenkitzel inklusive.

Prominente Gäste & Preise:

Fürst von Monaco Albert II:

Der regierende Fürst von Monaco Albert II. besucht als Ehrengast am Mittwoch, 8.09.2021, die Kieler Woche.

Der begeisterte Segler Albert II. ist Präsident des Mittelmeerforschungsrates (CIESM) und wurde in dieser Funktion im Jahr 2016 in Kiel mit dem Deutschen Meerespreis ausgezeichnet. Die monegassische Fürstenfamilie engagiert sich schon seit mehr als 100 Jahren für die Belange der Meere. Auch die Gründung des CIESM im Jahre 1919 geht auf ihre Initiative zurück.

Boris Herrmann:

Boris Herrmann ist einer der Ehrengäste der Eröffnung der Kieler Woche 2021. Am Sonnabend, 4. September, wird er auf der Bühne vor der Sailors Lounge in Schilksee das Typhon bedienen und damit das Startsignal für die Kieler Woche geben.

Boris Herrmann ist von Kindheit an mit Wind und Wellen unterwegs und trat schon bei den weltweit größten Regatten wie dem Volvo Ocean Race oder dem Transat Jacques Vabre an.

Gemeinsam mit Pierre Casiraghi gründete er das Team Malizia, mit dem sie an Regatten teilnehmen, aber ebenso wissenschaftliche Daten sammeln und sich dem Meeresschutz verpflichtet haben.

Zudem tragen sie mit der Ocean Challenge zur Weiterbildung von Kindern bezüglich Klima- und Meeresschutz bei, wofür sie 2019 auch den Ocean Tribute Award gewannen.

Im August 2019 segelte Boris Herrmann Greta Thunberg quer über den Atlantik zum Klimagipfel der UNO nach New York.

Weltwirtschaftlicher Preis & Wissenschafts- & Innovationspreis:

Mit dem Weltwirtschaftlichen Preis werden Vordenker einer weltoffenen, marktwirtschaftlichen und sozialen Gesellschaft geehrt.

Termin: Sonntag, 05.09.2021, 11 Uhr im Rathaus Nominiert sind:

Dr. Göran Persson, ehemaliger Ministerpräsident von Schweden; Kategorie Politik.

Prof. Dr. Michael Otto, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Otto Group; Kategorie Wirtschaft.

Prof. Xuemei Bai, Ph.D., Professorin für Stadtentwicklung und Humanökologie, Australian National University, Canberra; Kategorie Wirtschaftswissenschaft.

Mit dem Kieler Wissenschaftspreis 2021 wird die Medizinerin Professorin Dr. Daniela Berg von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) ausgezeichnet. Den Innovationspreis der Landeshauptstadt Kiel erhält Professorin Dr. Sabah Badri-Höher, Physikerin und Ingenieurin mit dem Schwerpunkt Elektro- und Informationstechnik von der Fachhochschule Kiel.

Termin: Sonntag, 12.09.2021, 11 Uhr im Opernhaus

Sozial & vielfältig:

Altenheimkonzerte:

Wenn Ihr nicht mehr zur Kieler Woche kommen könnt, kommt die Kieler Woche eben zu Euch. Bewohner*innen von rund 20 Kieler Alten- und Pflegeheimen können sich auf Orchester und Musikzüge freuen, die während der Kieler Woche (04. bis 12. September) in den Außenbereichen der Einrichtungen für beste musikalische Unterhaltung sorgen.

Klinikclowns:

Unter dem Motto „Lachen ist Medizin“ sind vom 6. bis 11. September jeweils von 9 bis 12 Uhr insgesamt zwölf Klinikclowns im Einsatz. Erstmals besuchen die Clowns dabei während der Kieler Woche sowohl das Universitäts-Krankenhaus Schleswig-Holstein (UKSH) als auch das Städtische Krankenhaus. Bisher fand die Aktion im jährlichen Wechsel in einer der Kliniken statt.

Stadtteilfeste:

Dietrichsdorfer Stadtteilfest: Sonntag, 05.09.2021 von 10.00 Uhr – 16.00 Uhr

Kleines Stadtteilfest in Hasseldieksdamm: Sonntag, 05.09.2021 von 11.00 Uhr – 15.00 Uhr