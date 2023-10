Jubel bei den Überfliegern 2023: Clemens Winter, Benjamin Klink, Dr. Henning Winterfeld, Dr. Timo Schöber, Frank Simoneit, Alexander Claas, Torben Jessen, Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen, Angel Alberto Isais Diaz, Axel Schulz (The Bay... (Bild: Jan Konitzki)

Sechs Startups aus Schleswig-Holstein wurden im 5. Überflieger-Wettbewerb zu den Gewinnern gekürt. Nun steht allen eine unvergessliche Reise bevor.

Laromed, Lambda9, Nascit, Plantobelly, lvlup!HR und Epic AI haben im Finale des 5. Überflieger-Wettbewerbs triumphiert. Diese sechs aufstrebenden Unternehmen sind überglücklich und bereiten sich auf eine intensive Start-up-Reise nach San Francisco und ins Silicon Valley vor. Zum Jubiläum des Wettbewerbs wurde erstmals ein Sonderpreis für etablierte Start-ups vergeben. Bastian Klemke von Plantobelly freut sich über den Sieg: „Wir werden das Silicon Valley grün machen.“ Sein Start-up hat ein System zur professionellen Feuchtigkeitsüberwachung von Straßenbäumen und Stadtbegrünung entwickelt. Clemens Winter von Laromed ist ebenfalls gespannt auf die Reise: „Wir wollen prüfen, ob unsere Innovation auch für den US-Markt interessant sein könnte.“ Laromed entwickelt smarte, vollautomatisierte Pflegelösungen und gehört zu den Gewinner*innen in der Kategorie Later Stage. Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen betonte bei der Preisverleihung die Bedeutung von Innovationen für Deutschland und Schleswig-Holstein. Er gehört auch zur Jury des Wettbewerbs und ist überzeugt von der Innovationskraft der Region.

Silicon Valley-Reisemotto: Think big!

Die Reise ins Silicon Valley steht unter dem Motto „Think big!“ und bietet den Start-ups die Möglichkeit, amerikanische Investoren, Start-ups und Wirtschaftsvertreter persönlich zu treffen. Der Überflieger-Wettbewerb wird bereits zum fünften Mal von den Vereinen StartUp SH, Marketing Club Schleswig-Holstein und The Bay Areas in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium veranstaltet. Zum Jubiläum wurde ein Sonderpreis für etablierte Start-ups ausgelobt. Die Reise ist für Februar 2024 geplant und dauert 14 Tage für die Later Stage Start-ups, um ihre Kontakte zu vertiefen und sich stärker auf Internationalisierung und Wachstum zu konzentrieren.

Der Wettbewerb wurde durch das Engagement von etablierten Unternehmen und Institutionen möglich gemacht. Die Sponsor*innen unterstützen die jungen Unternehmen in Schleswig-Holstein und fördern die Vernetzung sowie Partnerschaften. Sowohl der Marketing Club als auch The Bay Areas überreichten den neun Finalist*innen kostenlose Jahresmitgliedschaften, um das Netzwerken vor Ort zu erleichtern und den Austausch mit den Gründerinnen und Gründern zu fördern.