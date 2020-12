Ungewöhnliches Setting bei „Golem 24143“, denn dieses Stück findet online satt (Bild: WerftparkKollektiv)

Das Junge Theater im Werftpark bietet in der Adventszeit digitale Vorleseabenteuer an – den Auftakt macht „Rote Nasen, Sterne und der Nikolaus“ am Sonntag, 6. Dezember

Das Junge Theater im Werftpark bietet seine beliebten Vorleseabenteuer in diesem Jahr in einer digitalen Variante über das Video-Konferenzsystem „BigBlueButton“ an. Den Auftakt macht am Nikolaustag, Sonntag, 6. Dezember um 15 und 17 Uhr das Vorleseabenteuer „Rote Nasen, Sterne und der Nikolaus“ mit den Ensemblemitgliedern Simon Burghart und Godje Hansen. Sie laden in ihrer musikalischen Lesung Kinder ab fünf Jahren zu einem bunten Nachmittag mit winterweihnachtlichen Geschichten, Gedichten und Liedern ein. Nach der Kartenbuchung (telefonisch unter Tel.: (0431) 90 19 01 oder online unter www.theater-kiel.de) erhalten die Kartenkäufer*innen einen Link mit dem Zugangscode zur Lesung. Ein Familienticket kostet 4 Euro (online 4,60 Euro). Die Plätze sind begrenzt. Weitere Vorleseabenteuer an den nachfolgenden Adventssonntagen sind bereits in Planung.

Außerdem bietet das Junge Theater im Werftpark aufgrund der großen Nachfrage weitere Spieltermine des digitalen Zuhause-Theater-Games „Golem 24143“ an. Diese sind am 12., 16. und 19. Dezember jeweils um 20.00 Uhr. Das interaktive Game, bei dem die Mitspielenden den Schauspieler Sebastian Kreuzer durch die Geschichte führen, ist für Kinder ab zehn Jahren sowie Jugendliche und Erwachsene geeignet. Karten für „Golem 24143“ gibt es hier. Die Redakteurinnen Ramona Dabringer und Mirjam Stein haben das Stück schon mal ausprobiert. Einen kleinen Erfahrungsbericht könnt ihr hier lesen.