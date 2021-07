(Bild: Gerd Altmann, Pixabay)

Kein Mensch lernt digital. Warum IT für Schule und Unterricht neu gedacht werden muss.

Am Donnerstag, 8. Juli, laden das Institut für Psychologie der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) und die Kieler Forschungsstelle Toleranz (KFT) zu dem Institutskolloquium „Kein Mensch lernt digital – Warum IT für Schule und Unterricht neu gedacht werden muss“ in den Frederik-Paulsen-Hörsaal im Audimax ein. Die Veranstaltung im Hybridformat wird zusätzlich via Livestream übertragen. Ab 18:15 Uhr spricht Professor Ralf Lankau von der Hochschule Offenburg zu Risiken von Digitalisierung und Big Data in Bildungseinrichtungen.

„Was bleibt vom Menschen“, fragte Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier auf dem Kirchentag 2019 in Dortmund, „wenn neue Technologien immer tiefer in unsere Entscheidungen eingreifen, unser Denken lenken, unsere Wünsche formen?“ Bei den einen seien es autoritäre Staaten, bei den anderen private Datenriesen – die Rückgewinnung des politischen Raumes sei die drängendste Aufgabe, hieß es weiter. Mit dem beschlossenen Digitalpakt kommt nun auch in die Schulen und Universitäten immer mehr Technologie. „Statt in ein paar Jahren über die Rückgewinnung des pädagogischen Raums zu diskutieren, kann man bereits jetzt aktiv werden. Denn die Struktur von Digitaltechniken und Netzen ist bekannt. Alles wird gespeichert. Dieser Datenpool wird mit immer ausgefeilteren Algorithmen des Big Data Mining analysiert und mit Methoden der Mustererkennung und Statistik ausgewertet. Der Mensch wird zum Datensatz“, sagt Professor Lankau von der Hochschule Offenburg. In der Veranstaltung soll daher der Frage nachgegangen werden, wie digitale Medien im Unterricht selbstverantwortlich und selbstbestimmt genutzt werden können. Lankau: „Was sind konkrete Alternativen für Bildungseinrichtungen, die selbständiges Denken, kreatives Handeln, Empathie und Eigenverantwortung als Bildungsauftrag und Ziel haben?“

