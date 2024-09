Beim „Baltic Kite Friends“ sorgen die bunten Drachen für Begeisterung bei allen Altergruppen. (Bild: Ulrich Cziollek)

Als nächstes näht Henning Borchert in sorgfältiger Handarbeit an einer Nähmaschine die Stoffe zusammen. (Bild: Baltic Kite Friends)

2

Das Drachenfest im Norden verspricht spektakuläre Flugshows und kreative Drachenbauten. Erlebe die Baltic Kite Friends in Aktion am 21. und 22. September in Schönberg.

Die Baltic Kite Friends: Drachenprofis aus Kiel

Die Baltic Kite Friends, eine Gruppe von vier Kieler Drachenenthusiasten, zeigen ihr Können beim Drachenfest in Schönberg am 21. und 22. September. Norman Falkenberg, Mitglied der Gruppe, erklärt: "Drachenfliegen ist ein Ganzjahreshobby geworden. Im Winter überwiegt die Zeit in der Werkstatt, im Sommer die Zeit am Strand oder auf der Wiese."

Die Baltic Kite Friends nutzen modernste Technologie in ihrer 200 Quadratmeter großen Werkstatt. Ein Unterdruck-Lasertisch und CAD-Programme unterstützen sie beim Zuschnitt der Stoffe. Die Gruppe fertigt ihre bis zu 30 Meter großen Drachen komplett selbst an.

Die faszinierende Geschichte des Drachenfliegens

Drachenfliegen blickt auf eine über 2.000-jährige Geschichte zurück. Ursprünglich in China entwickelt, fanden Drachen vor etwa 1.500 Jahren ihren Weg nach Europa. Heute erlebt das Drachenfliegen eine Renaissance und ist wieder voll im Trend. Im September und Oktober finden mehrere Drachenfeste in Schleswig-Holstein statt. Das Drachenfest Ostseebad Schönberg am 21. und 22. September bietet riesige Showdrachen, ein Kinderprogramm und Foodtrucks. Besucher können eigene Drachen steigen lassen und sich von Profis inspirieren lassen.

Als nächstes näht Henning Borchert in sorgfältiger Handarbeit an einer Nähmaschine die Stoffe zusammen. (Bild: Baltic Kite Friends)

International Kite Flyers Meeting auf Fanø

Das größte Drachenfliegertreffen der Welt findet Mitte Juni auf der dänischen Insel Fanø statt. Tausende Drachen bilden hier ein beeindruckendes Spektakel am Himmel über dem Autostrand.

Für Einsteiger*innen gibt es verschiedene Möglichkeiten, einen Drachen zu erwerben oder selbst zu bauen. Der Drachen- und Spielzeugladen "Höhenflug" in Kiel bietet eine Auswahl an Drachen. Alternativ kann man mit einfachen Materialien wie Holzstäben und einem Müllsack schnell einen eigenen "Sled"-Drachen basteln.