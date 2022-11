(Bild: Getty Images)

Habt ihr ein Faible für Musik und eure Playlists laufen auf den Hauspartys rauf und runter? Dann habt ihr am 16. Dezember die Möglichkeit, eure Fähigkeiten und Kenntnisse zu erweitern.

Das ehrenamtliche Kieler Netzwerk der Musikfreunde HAFENMUSIK präsentiert in Kooperation mit der Jungen Bühne der Stadt Kiel im Roten Salon der Pumpe einen kostenlosen DJ-Workshop. Im DJ-Workshop „Push the Button“ könnt ihr einfach direkt zu den DJ-Kolleg:innen an die Technik treten, im direkten Kontakt lernen und euch über Musik austauschen. Mit am Start sind unter anderem 3moxx, Woztek, Solvit und viele mehr! Das technische Equipment ist vorhanden, um euch auszuprobieren. Bei der anschließenden Afterparty seid ihr herzlich eingeladen zu zeigen, was ihr könnt. Los gehts ab 19 Uhr. Eintritt frei! Einfach kurz anmelden mit eurem Namen und Alter unter booking@hafenmusik.de.

Der Workshop ist ab 14 Jahren geeignet, zur Afterparty seid ihr ab 18 Jahren zugelassen.