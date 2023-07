Wenn die neue Saison der 1. Handball Bundesliga am 27. August startet, werden die Fans einige neue Gesichter im Trikot des THW Kiel zu Gesicht bekommen. (Bild: Getty Images; THW Kiel)

Mit Sander Sargosen, Niklas Landin und Yannick Fraatz haben wichtige Spieler den THW Kiel verlassen. Doch mit diesen Neuzugängen will der Handball-Rekordmeister in der kommenden Spielzeit 2023/2024 ganz oben mitspielen.

Elias Ellefsen á Skipagøtu

(IK Sävehof, SWE)

Der Handball-Rekordmeister THW Kiel kann sich über einen vielversprechenden Neuzugang freuen: Elias Ellefsen á Skipagøtu kommt von IK Sävehof in Schweden. Der talentierte Spieler wird die Mannschaft mit seinem Können und Engagement bereichern. Mit seinen 21 Jahren hat das Talent von den Färöer Inseln bereits beeindruckende Erfolge erzielt und wird nun die Chance haben, sein Können in der stärksten Handball-Liga der Welt unter Beweis zu stellen. Elias Ellefsen á Skipagøtu spielte nicht nur Handball, sondern war auch aktiv im Tischtennis und Fußball. Allerdings konzentrierte er sich ab dem Alter von 14 Jahren hauptsächlich auf den Handball. Sein erster Verein war H71 Hoyvík in der Hauptstadt Tórshavn, wo sein Vater bereits aktiv war. In der Saison 2018/19 sammelte er erste Erfahrungen in Dänemark bei Skanderborg Håndbold, bevor er wieder auf die Färöer zurückkehrte.

Mit Hoyvík nahm Ellefsen am EHF Challenge Cup 2019/20 teil und steuerte zwei Tore bei der Auswärtsniederlage gegen den slowenischen RK Maribor Branik bei. Zur Saison 2020/21 wechselte der Spielmacher in die erste schwedische Liga, die Handbollsligan, zum IK Sävehof. Dort konnte er im Jahr 2021 die Meisterschaft und 2022 den schwedischen Pokal gewinnen.

In der EHF European League 2021/22 erzielte der damals 19-Jährige 70 Tore für Sävehof, in der Handbollsligan gelangen ihm 122 Tore. Leider verletzte er sich im September 2022 am Knie und konnte daher bis Februar 2023 nicht spielen. Die Fans sind gespannt und voller Vorfreude auf die kommende Saison, in der sie Elias in den traditionsreichen Farben des THW Kiel unterstützen werden.

Vincent Gerard

(St. Raphael Var HB)

Der 36-Jährige verstärkt den THW Kiel als Nachfolger von Niklas Landin. Der französische Torwart hat sich im Laufe seiner Karriere einen herausragenden Ruf erworben und gilt als einer der besten Torhüter weltweit. Seine außergewöhnlichen Reflexe, sein taktisches Geschick und seine Konstanz im Spiel machen ihn zu einer wahren Bereicherung für jede Mannschaft. Diese Eigenschaften haben ihm zu einem exzellenten Ruf in der heimischen französischen Liga verholfen. Der Transfer von Vincent Gerard zum THW Kiel ist eine bedeutende Entscheidung für beide Seiten. Der Verein suchte nach einem Torwart von Weltklasseformat, der das Team auf ein neues Level heben kann. Vincent Gerard bringt all die Eigenschaften mit, die für diese Rolle erforderlich sind und kann auf eine beeindruckende Liste von Erfolgen zurückblicken. Er hat zahlreiche Titel und Auszeichnungen gewonnen, darunter nationale Meisterschaften, internationale Pokale und individuelle Anerkennungen. Seine bemerkenswerte Karriere spiegelt seine Hingabe und Leidenschaft für den Handball wider.

Mit Vincent Gerard als neuer Torwart kann der THW Kiel seine Verteidigung erheblich stärken. Seine Fähigkeiten, Tore zu verhindern, sind beeindruckend, und er wird zweifellos den Druck auf die gegnerischen Angreifer erhöhen. Die Kombination aus einer soliden Verteidigung und einer starken Offensive macht den THW Kiel zu einem noch gefährlicheren Gegner.

Die Nachricht von Vincent Gerards Verpflichtung hat bei den Fans des THW Kiel für große Begeisterung gesorgt. Die Unterstützer des Vereins freuen sich darauf, einen Torwart von solch hohem Kaliber in ihren Reihen zu haben. Die Erwartungen sind hoch, aber die Fans sind zuversichtlich, dass Vincent Gerard sie erfüllen wird.

Magnus Bierfreund

(eigene Jugend)

Ein weiteres Talent, Torhüter Magnus Bierfreund aus dem Jahrgang 2004, stößt ebenfalls zum Team. Er hat sich in der A-Jugend-Bundesliga empfohlen und wird weiterhin auch in der U19 des THW Kiel spielen. Der Torhüter sammelte bei seinen Jugendvereinen Schwarz-Weiß Elmschenhagen (2010 bis 2017) und den TSV Kronshagen (2017 bis 2019) seine ersten Handball-Erfahrungen und wurde danach zur den THW-Junioren geholt.

Neben Magnus Bierfreund, der aus der eigenen Jugend in den erweiterten Kader des THW Kiel dazustößt, stehen auch die Rückraumspieler Luca Schwormstede (21 Jahre), Henri Pabst (19 Jahre) und Ben Connar Battermann (19 Jahre) THW-Profitrainer Filip Jicha zur Verfügung. Sie gehen in ihre zweite Saison beim Rekordmeister und wurden vom THW-Trainer in der abgelaufenen Spielzeit behutsam an den Profihandball herangeführt und mehrfach eingesetzt. Darüber hinaus waren die Nachwuchs-Leistungsmannschaften in der gerade abgeschlossenen Saison überaus erfolgreich: Die U15-Mannschaft des THW Kiel wurde erneut Landesmeister, während sowohl die U17 als auch die U19 des Rekordmeisters das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft erreichten.

Diese Spieler haben den THW Kiel im Sommer 2023 verlassen Sander Sagosen (Kolstad IL/NOR) Niklas Landin (Aalborg Håndbold/DEN) Yannick Fraatz (Bergischer HC, zurück nach Leihe) Miha Zarabec (Orlen Wisla Plock/POL) Philipp Saggau (TSV Altenholz)