Zum vierten Mal ruft ECHT.GUT. zu Weihnachten zum Spenden von Weihnachtsgeschenken auf: Vom 28. November bis zum 17. Dezember können Päckchen für bedürftige Kinder und Erwachsene im Sozialkaufhaus der Stadtmission abgegeben werden.

Ob Kinder straffällig gewordener Eltern, bedürftige oder wohnungslose Erwachsene: Die Klient:innen der Stadtmission Kiel befinden sich in ganz unterschiedlichen schwierigen Lebenslagen. Für viele von ihnen ist die Weihnachtszeit, die für andere Überfluss und Erholung bedeutet, eine zusätzliche Herausforderung. Es fehlt an finanziellen Mitteln, um ein Weihnachtsfest zu feiern oder sogar an einem eigenen Zuhause als Rückzugsort. Um diese Menschen in Not zu unterstützen, können bis zum 17. Dezember Weihnachtsgeschenke gespendet werden.

So solltet ihr die Geschenke verpacken

Die Päckchen können montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags zwischen 10 und 15 Uhr an der Kasse des ECHT.GUT.-Kaufhauses in der Hasseer Straße 49 abgegeben werden. Wichtig ist, dass alle Geschenke so verpackt werden, dass sie problemlos geöffnet und wieder verschlossen werden können. Am besten eignen sich Kartons mit Deckel oder Geschenktüten. Die Präsente werden bei ECHT.GUT. mit Aufklebern versehen, auf denen die passende Altersgruppe anzukreuzen ist. Schöne Geschenkideen sind zum Beispiel warme Mützen und Schals, Bücher, Pflegeprodukte oder – für die Kleinsten – Spielzeug und Schreibwaren. Lebensmittel dürfen leider nicht weitergegeben werden. Rechtzeitig vor Heiligabend werden alle Präsente an die Empfänger:innen überreicht. Das Team des ECHT.GUT.-Kaufhauses und der Stadtmission Kiel dankt allen Spender:innen für ihr Engagement und steht gerne für Fragen zu Verfügung: www.echtgut-kiel.de.