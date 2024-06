Der Soziale Tag wird bundesweit von "Schüler*innen Helfen Leben" organisiert. (Bild: Schüler*innen Helfen Leben)

Jedes Jahr aufs Neue beweist die junge Generation in Schleswig-Holstein, wie groß ihr soziales Bewusstsein und ihre Bereitschaft, Gutes zu tun, ist. Der Soziale Tag, eine landesweite Aktion unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten Daniel Günther, rückt am 11. Juli wieder in den Fokus der Öffentlichkeit.

Schüler*innen aus dem nördlichsten Bundesland tauschen Stift und Heft gegen Arbeitskleidung und setzen ein starkes Zeichen für internationale Solidarität.

Organisiert wird der Soziale Tag von Schüler*innen Helfen Leben, Deutschlands führender Jugendhilfsorganisation. Mit großem Engagement tauschen Jugendliche ihren Alltag in den Schulen gegen einen Tag Arbeit in verschiedenen Betrieben. Der verdiente Lohn fließt dabei nicht in die eigenen Taschen, sondern unterstützt nachhaltige Jugend- und Bildungsprojekte. Diese finden sowohl vor Ort als auch in Regionen statt, die es dringend brauchen – wie in Südosteuropa, im von Krieg erschütterten Syrien und in der Ukraine.

Hoffnung und Hilfe für junge Menschen im Krieg

Ein besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr auf der Unterstützung der Ukraine. Durch die Schrecken des Krieges sind viele Kinder, Jugendliche und Familien zu Binnenvertriebenen geworden und finden im Projekt „Shelter Ukraine“ neue Hoffnung. Sie erhalten psychosoziale Betreuung und können durch gemeinsame Aktivitäten in Sport, Kunst und Kultur den Kriegsalltag für einen Moment hinter sich lassen. In einer Zeit, die vor allem junge Menschen stark belastet, bildet dieses Angebot einen essenziellen Ankerpunkt im Alltag vieler betroffener Familien.

Stärkung der demokratischen Werte in Bosnien und Herzegowina

Die langfristige Friedensarbeit ist ebenso ein Fokus der Aktion. Die Integration junger Medienschaffender in Bosnien und Herzegowina zum Beispiel ist ein Kernprojekt in Südosteuropa. Mit dem Projekt „Junge Medienmacher*innen“ können junge Menschen dort zu Versöhnung und Stabilisierung der Gesellschaft beitragen. Sie kämpfen gegen Nationalismus und setzen sich für das Recht auf freie Meinungsäußerung und kritischen Journalismus ein, Werte, die für ein demokratisches Europa unerlässlich sind.

Unterstützung durch Politik und Gesellschaft

Ministerpräsident Daniel Günther ehrt und unterstützt das Engagement der Jugendlichen als Schirmherr des Sozialen Tages. Er betont die Bedeutung dieser Aktion, die nicht nur berufliche Orientierung bietet, sondern zugleich Solidarität über Ländergrenzen hinweg fördert. Die Teilnahme am Sozialen Tag ist somit mehr als nur ein Tag weg von der Schule – es ist ein Beitrag zu einer Welt, in der Frieden, Chancengleichheit und Demokratie zu den tragenden Säulen gehören.

Mit dem Aufruf zur breiten Teilnahme und Unterstützung wendet sich Daniel Günther an die gesamte Gemeinschaft in Schleswig-Holstein. Es ist ein Appell, gemeinsam für eine bessere Zukunft zu arbeiten, in der jeder seinen Teil beiträgt. Der Soziale Tag zeigt, dass bereits die jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und sich für eine gerechte Welt einzusetzen.

Klick dich zur Website von Schüler*innen Helfen Leben und erhalte weitere Infos oder melde dich direkt an!