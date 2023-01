Inhaber Sadat Bujupaj bedankt sich herzlich bei seinen Gästen für die Treue und die Unterstützung seiner fleißigen Mitarbeiter*innen und Küchenkräften. (Bild: Isabelle Sester)

(Bild: Isabelle Sester)

Mit seiner Neueröffnung unter Geschäftsführer Sadat Bujupaj wagte das Fuego del Sur Ende 2021 – mitten in der Coronapandemie – einen Neustart. Das Restaurant für argentinische Spezialitäten blickt auf ein weiteres erfolgreiches Jahr zurück und hat bereits Pläne für das neue Jahr geschmiedet.

An der Kieler Hörn befindet sich An der Halle 400 1 das Fuego del Sur. Neben hochwertigen argentinischen Steaks vom Holzkohlegrill stehen auch Pasta, Pizza und Fisch auf der Karte und versprechen Qualität, die man nicht nur sieht, sondern auch schmeckt. Im September feierte das Fuego del Sur sein 20-jähriges Bestehen an der Hörn. Seit 2021 wird es von Sadat Bujupaj geführt.

Ein Jahresrückblick

Mit der Neueröffnung begann ein erfolgreicher Neustart für das ohnehin sehr beliebte Restaurant.

„Wir sind froh, dass auch die Gäste, die vorher dem Fuego del Sur treu waren, weiterhin Bestandskunden sind. Wir durften auch viele neue Gäste begrüßen, das ist einfach ein schönes Gefühl“,

so Sadat. An den Sonntagen findet weiterhin der beliebte Sonntagsbrunch statt und zum Mittagstisch sind täglich viele Genießer*innen zu Gast. Zusätzlich zu den Standardfeiertagen wie Weihnachten oder Ostern können die Räumlichkeiten des Fuego del Sur für Feierlichkeiten aller Art gebucht werden.

Pläne fürs neue Jahr

Bereits in diesem Jahr konnte die Terrasse des Restaurants für Gäste geöffnet werden. Im nächsten Jahr feiert auch die Bar auf der Terrasse ihr Debüt und bedient zusätzlich zu den leckeren Steaks mit erfrischenden Cocktails die Gäste. Die Baustellen sind mittlerweile weitestgehend abgebaut, sodass ein ruhiges Ambiente an der Kieler Hörn zu schönen Abendstunden mit leckeren Cocktails und saftigen argentinischen Steaks einlädt. Das Menü im Fuego bleibt auch im neuen Jahr vielseitig und bietet für jede*n genau das richtige Gericht.

